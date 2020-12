¿Por qué una experta de la OMS aseguró que el Viejito Pascuero es “inmune” al Covid-19?

Una curiosa declaración se viralizó desde la mismísima Organización Mundial de la Salud (OMS). Maria van Kerkhove, epidemióloga y encargada del programa de gestión del Covid-19 en el organismo internacional, aseguró que el Viejito Pascuero, también conocido como Santa Claus, Papá Noel o San Nicolás, es “inmune” al Covid-19.

Todo comenzó cuando la corresponsal mexicana Gabriela Sotomayor le preguntó a Van Kerkhove si el Viejito Pascuero podría entregar regalos este año, considerando su avanzada edad y su peso, factores de riesgo ante el coronavirus.

“Entiendo esa preocupación porque es un hombre mayor, pero puedo decirte que es inmune a este virus“, respondió la epidemióloga, en palabras recogidas por el medio inglés The Guardian.

Y no se quedó allí. “Tuvimos una breve charla con él y lo está haciendo muy bien. La señora Claus está muy bien y están muy ocupados en estos momentos, pero él es inmune”, remarcó Van Kerkhove. “Hemos escuchado de varios líderes de todo el mundo que nos han dicho que han restringido o relajado las medidas de cuarentena para que Santa ingrese al espacio aéreo, para que pueda entregar regalos a los niños”.

Finalmente, la experta recordó que “es muy importante que todos los niños del mundo comprendan que la distancia física con Santa Claus y entre ellos debe ser estrictamente respetada“.

Lo cierto es que la explicación que otorgó esta connotada epidemióloga puede ser una explicación de utilidad para los niños y niñas que se preocupan por la salud del Viejito Pascuero, en el contexto de una pandemia que ha golpeado fuertemente al mundo.

Phew, @mvankerkhove from @WHO says Santa Claus is immune to Covid-19 and has been granted special access to global airspace to deliver presents without quarantine https://t.co/qFlhfYVF28

— Helen Pidd (@helenpidd) December 14, 2020