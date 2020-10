Imágenes muestran a pequeño y extraño pez de dos cabezas encontrado en la India

A mediados de esta semana, una peculiar publicación de un tuitero se volvió viral en redes sociales. Se trata de una imagen en la que aparece un pequeño tiburón con dos cabezas —dicefálico—.

El pez fue encontrado en las costas de Maharastra en la India por un pescador que se encontraba trabajando en aguas saladas. Según el sitio local Hindustan Times, el tiburón bebé medía poco más de 15 centímetros.

“No comemos peces tan pequeños, especialmente tiburones, así que pensé que era extraño pero decidí tirarlo de todos modos”, expresó Nitin Patil, el pescador que lo fotografió y atrapó.

two-headed #shark (dicephalic) recorded first time from #Maharashtra marine water. fisherman nitin patil from palghar, satpati found dicephalic Spadenose shark.

report – https://t.co/pq8zB94HPS@vidyathreya @SharkAdvocates @TheSharkStanley @akhileshkv7 @IUCNShark @anishandheria pic.twitter.com/fCIDXPd802

— Akshay Mandavkar🌿 (@akshay_journo) October 12, 2020