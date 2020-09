Kanye West quiere construir una nueva ciudad en Haití

En medio de sus polémicas declaraciones en contra de la industria musical, Kanye West viajó hasta Haití para reunirse con el presidente Jovenel Moïse.

Pese a que nadie sabe cuáles fueron los motivos de su viaje, varios informes y medios aseguran que el rapero quiere hacer algo bueno.

Según dicen, el intérprete de “Fade” tiene la intención de construir una nueva ciudad en Haití, para así ayudar a la población.

Rapper Kanye West who arrived in Haiti earlier was greeted at the Cap-Haitien airport by Haitian President Jovenel Moïse. Tennis star Naomi Osaka, who traveled to Haiti after her U.S. Open win was also spotted in this video with her family greeting West at the airport. pic.twitter.com/QEYmI8XxSh

— Lunionsuite 🇭🇹 (@LunionSuite) September 25, 2020