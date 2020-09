Broncos de Denver fueron “alentados” por los personajes de South Park en su partido contra los Buccaneers

Debido a la pandemia por Covid-19 hemos visto que varios equipos deportivos han tenido “público falso” durante sus partidos, con el fin de disimular la soledad de los estadios.

Esto sucedió este fin de semana en el partido de los Broncos de Denver contra los Buccaneers, donde los primeros fueron alentados por TODOS los personajes de South Park.

En las imágenes que se viralizaron en redes sociales se puede ver cómo los protagonistas, Stan, Kyle, Kenny y Cartman, entre otros, están “sentados” y utilizando sus respectivas mascarillas.

Esto se logró gracias a una alianza entre Comedy Central y los Broncos, y como podemos ver, tuvo gran éxito entre los fanáticos del equipo y la serie.

Heading up to Denver, gonna see if I can’t unwind pic.twitter.com/30SifoLRX1

— South Park (@SouthPark) September 27, 2020