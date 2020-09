Kanye West dejó perturbador mensaje en Twitter para su hija North y nuevamente llamó la atención de sus fans

Tras ser “eliminado” de Twitter durante algunos días, Kanye West regresó a la red social con más mensajes contra la industria de la música.

El rapero estadounidense, quien anunció su candidatura a la presidencia de su país hace aproximadamente dos meses, aseguró que la industria musical esclaviza a sus artistas.

Pese a que regresó arremetiendo contra algunos sellos discográficos y compañías, el intérprete de “Wolves” también utilizó la red social para dejarle un inquietante mensaje a North West, su hija mayor.

“Voy a la guerra y me pueden matar. No dejes que los medios blancos te digan que no fui un buen hombre. Cuando la gente amenaza con sacarte de mi vida, sabes que te amo”, escribió.

La publicación, que minutos después fue eliminada por Kanye, preocupó a sus fanáticos, ya que creen que el músico está experimentando un nuevo ataque psicótico.