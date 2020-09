La divertida reacción de Chris Evans tras publicar por error una foto íntima suya

Chris Evans, quien publicó por error una fotografía íntima suya en Instagram, finalmente se refirió a esta bochornosa situación.

Recordemos que el sábado pasado, mientras jugaba Heads Up con un grupo de amigos, compartió una imagen de su galería, donde una de las fotos correspondía a sus genitales.

Pese a que duró sólo segundos en la red social, la postal fue ampliamente viralizada, convirtiéndose en Trending Topic durante todo el fin de semana.

Tras dos días en silencio, el “Capitán América” finalmente se refirió a la situación, y lo hizo de la manera más épica posible.

“Ahora que tengo su atención… Voten el 3 de noviembre”, escribió, invitando a sus fanáticos y a quienes vieron la foto a cumplir su deber cívico.

Now that I have your attention

🤦🏻‍♂️🤷🏻‍♂️….

VOTE Nov 3rd!!!

— Chris Evans (@ChrisEvans) September 15, 2020