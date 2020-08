Prima en octavo grado de Camila Vallejo y Manuel José Ossandón: investigador reveló el árbol genealógico de Paloma Mami

Su metodología mezcló certificados de nacimiento del Registro Civil de los familiares más cercanos a la artista, con otros documentos como la posesión efectiva de Delicia del Puerto Larrahona (bisabuela de Paloma Mami), registros de la Iglesia mormona en Chile (disponibles en la página FamilySearch) y el tomo II del libro “Familias fundadoras de Chile“, particularmente el trabajo de Hernán Lois Sarton sobre el origen familiar del escritor Jotabeche.

A partir de estos antecedentes, Luengo descubrió que el origen de la familia Larrahona en Chile, a la cual pertenece Paloma Mami, está en el matrimonio entre el español Lorenzo de la Rauna y Arcuisa, nacido en la ciudad de Vizcaya, y la chilena Antonia Vallejo Carmona. Ambos contrajeron nupcias en Copiapó el 18 de octubre de 1739, en plena época colonial.

La ciudad fue fundada oficialmente cinco años después, el 8 de diciembre de 1744, y la bautizaron con el nombre de San Francisco de Copiapó de la Selva. Sin embargo, eso no significa que antes no estuviera poblada. Los primeros asentamientos españoles en aquel valle datan del siglo XVI y, previamente, era territorio dominado por la cultura diaguita.

Lorenzo y Antonia corresponden a la novena generación de Paloma Mami. Es decir, son sus séptimos bisabuelos. El hermano de ella, José Luis Vallejo Carmona, fue uno de los fundadores de la ciudad e incluso asumió como alcalde.

Uno de sus descendientes más connotados fue Arturo Alessandri Palma, político apodado como “El León de Tarapacá”, quien fue diputado, senador y Presidente de la República. De acuerdo a la investigación de Luengo, él sería tío en séptimo grado del padre de la cantante. Por otro lado, su hijo Jorge Alessandri Rodríguez, quien también fue Presidente de Chile, sería su tío en octavo grado.

Una de las nietas de José Luis Vallejo fue llamada igual que su hermana: Antonia. Ella se casó con José Ossandón y tuvieron un hijo llamado Ramón, quien resulta ser bisabuelo del empresario Agustín Edwards Mac-Clure, fundador del diario El Mercurio en 1900 y primo en sexto grado de la abuela paterna de Paloma Mami.

Por otra línea de parentesco, Ramón Ossandón Vallejo también resulta ser bisabuelo de Roberto Ossandón Guzmán, que a su vez es abuelo del senador Manuel José Ossandón y la diputada Ximena Ossandón, ambos militantes de RN y primos en octavo grado de Paloma Mami.

Finalmente, por otra línea de descendencia de José Luis Vallejo se mantiene el apellido por al menos ocho generaciones de manera consecutiva, hasta llegar a la diputada Camila Vallejo, quien también sería a su vez prima en octavo grado de Paloma Mami.

