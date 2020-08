“Estás enseñando mucha pierna”: dichos machistas de senador mexicano a su esposa se hicieron virales

Virales se hicieron los dichos machistas del senador mexicano de 32 años, Samuel García, perteneciente al partido Movimiento Ciudadano, en contra de su esposa, Mariana Rodríguez.

La influenciadora de recién cumplidos 25 años se contagió con coronavirus Covid-19, por lo que decidió “almorzar” con su esposo mediante una videollamada.

“Súbete la cámara, estás enseñando mucha pierna. Sube la cámara”, comenzó a decirle el político.

“¡Que bajes la pierna! No andes enseñando la pierna. Pos me casé contigo pa’ mí, no pa’ que andes enseñando“, continuó el sujeto.

“Perdón, perdón“, expresó Mariana. La joven le explicó al hombre que en la imagen ella no veía su pierna, incluso lo aclaró en su cuenta de Twitter.

Puro acomplejad@ se ofende con el video de Mariana. pic.twitter.com/Hl23qgfyXV — pan con estrias (@conchasconcafee) August 10, 2020

El registro se viralizó en las redes sociales generando repudio y críticas por parte de los usuarios, que calificaron la actitud y los comentarios de machistas.

Es más, las palabras de García provocaron que decenas de usuarias participaran de la campaña #YoEnseñoLoQueQuiera en rechazo a los dichos del parlamentario.

Yo veía esto en mi pantalla no veía todo 🥴 pic.twitter.com/4JNwQmQpcM — Mariana Rodriguez (@marianardzcant) August 10, 2020

Las disculpas

Finalmente, el senador decidió disculparse con su esposa, y todas las mujeres, por sus dichos.

Por su parte, Mariana concluyó: “Te amo, los que te conocemos sabemos que fue un error (…) De todo se aprende y me da gusto que lo reconozcas. ¡Y que no se repita!”.