Taiwán: Un vuelo a “ninguna parte” agotó sus pasajes en cuestión de minutos

【 JX8888 無菜單彩蛋航班加碼飛至東沙群島 #像極了出國 】 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #星宇航空大事紀 : 🌠K董駕駛初號機飛越龜山島 蘭嶼 和東沙群島! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 188名旅客昨(7日)與機長張國煒攜手完成無菜單彩蛋的不可能任務!自桃園機場出發後,途經台北101、龜山島🏝、清水斷崖🏞、綠島、蘭嶼,至南到東沙群島折返,多數旅客首次以超近距離欣賞東沙群島島礁,格外感動,K董特別在東沙上空以8字繞飛,一同與旅客為父親節獻上最高的祝福 ! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 😎Tag 你最想ㄧ起搭星宇航空飛行體驗的人,下一班ㄧ定要搶票成功喔。 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #STARLUXAirlines #STARLUX #星宇航空 #KLOOK #好想出國 #機會是留給等待的人 #假單請遞出