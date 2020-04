Mia Khalifa intentó hacer el #BoyfriendChallenge de TikTok y fracasó

Mia Khalifa quería entretener a sus seguidores realizando el popular #BoyfriendChallenge de TikTok, el cual consiste en sorprender a tu pareja con lencería mientras está concentrado viendo tele o jugando videojuegos.

Pese a que lo intentó, la actriz no triunfó en su misión, ya que cuando bajó a su sala de estar para sorprender a su marido, él no se encontraba presente en la habitación.

Tras esto, Mia dice frente a la cámara: “What the fuck?”, mientras que en el video escribió “Where the fuck did my husband and the dogs go?”, desatando risas entre sus seguidores.