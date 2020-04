“Sabía que mi vida estaba en peligro”: Cantante Duffy habló de su secuestro y violación

Hace un par de meses, la cantante Duffy, conocida a nivel mundial por su canción “Mercy”, reveló que fue drogada, violada y secuestrada por un desconocido hace algunos años.

Ahora, en conversación con Entertainment Weekly, la intérprete entregó detalles del terrible hecho, detallando que “era mi cumpleaños, me drogaron en un restaurante, me drogaron durante cuatro semanas y viajé a un país extranjero”.

“No recuerdo haber subido al avión y volví en la parte trasera de un vehículo que viajaba. Me pusieron en una habitación de hotel y el perpetrador regresó y me violó. Recuerdo el dolor e intenté mantenerme consciente en la habitación después de que sucedió”, agregó.

“Estaba atrapada con él por un día más, no me miró, debía caminar detrás de él, estaba algo consciente y retraído. Se podría haber deshecho de mí. Contemplé huir a la ciudad o pueblo vecino, mientras dormía, pero no tenía dinero en efectivo y temía que llamara a la policía por mí, por huir, y tal vez me localizarían como una persona desaparecida”, contó Duffy.

“No sé cómo tuve la fuerza para soportar esos días. Sentí la presencia de algo que me ayudó a seguir con vida. Volé con él, permanecí tranquila y tan normal como alguien podría en una situación como esa, y cuando llegué a casa, me senté, aturdida, como un zombie”, sostuvo.

Finalmente, señaló que “sabía que mi vida estaba en peligro inmediato, hizo confesiones veladas de querer matarme. Con la poca fuerza que tenía, mi instinto era correr, correr y encontrar un lugar donde vivir que él no pudiera encontrar”, siguió.