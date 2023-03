Semana Santa: Jorge Said estrenará nueva serie documental,”El Peregrino”

El periodista y documentalista chileno Jorge Said se encuentra pronto a estrenar su nueva serie “El Peregrino”, la que será emitida por el canal de cable History Channel, en el marco de su programación de Semana Santa.

Para la realización del documental, el comunicador viajó alrededor del mundo para registrar las peregrinaciones religiosas más importantes del planeta, así como también descubrir y registrar los lugares más sagrados del orbe.

Debido a esto, y aprovechando su corto paso por Chile, Ciudadano ADN conversó este lunes con Jorge Said, quien adelantó lo que será “El Peregrino”.

“Me voy este jueves, estamos todos partiendo nuevamente para inmediatamente iniciar la Semana Santa en México, con los flagelantes. Luego seguimos en Ciudad de México, Querétaro, Puebla, Cholula. Inmediatamente después, tipo domingo, lunes, ya estaremos en Tierra Santa, Israel, que está en un momento tremendo, además con tres inmensas celebraciones, o sea Semana Santa, porque también se celebra la Semana Santa Ortodoxa”, expuso el periodista respecto a sus próximas paradas.

Consultado por las diferencias entre “El Peregrino” y “Buscando a Dios”, su previo programa de religiones, Jorge Said expuso: “La gran diferencia es que uno está más asociado a una persona, por eso se llama ‘El Peregrino’, entonces está asociado a mí, ese peregrino es Jorge Said”.

“Por otro lado, me permite también cubrir otros temas que no son necesariamente espirituales, como las grandes crisis humanitaria, que otro tema que a mí siempre me ha interesado, o los conflictos bélicos”, agregó.

¿Cuándo se estrena “El Peregrino”?

El estreno de “El Peregrino” se realizará el próximo miércoles 5 de abril a las 21:50 horas de Chile por la señal de History Channel.

En esa línea, Jorge Said precisó que el primer capítulo de la serie documental estará centrado en Ucrania, a raíz de un viaje que partió en el desarrollo de “Buscando a Dios”.

“Lo que ocurre es que el viaje se hizo mucho más largo. Yo no podía salir de Ucrania, estaba bloqueado. Terminamos ‘Buscando a Dios’ con ese material. Pero luego yo seguí en Ucrania por un mes más y después me fui a Polonia y todo este material es parte del primer capítulo”, puntualizó.

El fútbol como religión

Durante su recorrido por el mundo, Jorge Said tuvo la fortuna de presenciar el Mundial de Fútbol de Qatar 2022, en donde evidenció a este deporte como una religión.

“Los dioses son los jugadores. Acá tenemos a los jugadores (como en) un panteón de dioses o semidioses, que se me hace muy semejante a Homero, a la Ilíada. A los jugadores de fútbol hoy día, los comparan con los gladiadores”, cerró.