“Me voy a poner más sexy”: Alexis Sánchez explicó la divertida razón de su comentado bigote

Alexis Sánchez dio una relajada entrevista a TVN donde habló como nunca de su presente, de la Selección Chilena y lo que le gustaría hacer a futuro.

El futbolista contó, por ejemplo, que le gustaría ser entrenador y también dedicarse a su emprendimiento de vinos, pensando en un próximo retiro.

“Mi sueño es terminar en Tocopilla, en Tercera División, después en Segunda y Primera, me gustaría. Cuando voy al norte veo que hay niños jugando en canchas de tierra y que quieren ser como yo. Me gustaría enseñarles mi estilo de juego”, indicó.

Eso sí, sus dichos no fueron lo único que llamó la atención en la conversación con Gustavo Huerta, que fue nada menos que en uno de sus campos alrededor del mundo, sino un detalle de su look del que también habló.

Alexis Sánchez y su pinta

Así, el Niño Maravilla fue consultado nada menos que por su bigote, que se ha convertido para algunos en toda una cábala debido a su buen momento en el Olympique de Marsella.

Y señaló que “llego a la Selección y me dicen ‘ah el bigote de la buena suerte’. Y digo ‘qué buena suerte, soy yo la suerte. No te levantai voh a las siete de la mañana o a las cinco a entrenar. No es suerte, no es el bigote. Es la constancia del día a día”.

Luego, añadió que “dije ‘vamos a cambiar, siempre igual’. Me voy a poner más sexy, jajá”, manifestando que “se me dio y lo dejé ahí para cambiar un poco el estilo”.

Finalmente, Alexis Sánchez indicó que si bien no se lo dejó por “buena suerte”, “si seguimos haciendo goles, es cábala entonces”. Muy sonriente.