Notero de “Tu Día” recibe piedrazo en pleno despacho desde el INBA

Una delicada situación fue la que atravesó el notero de Tu Día junto a todo su equipo, Rodrigo Pérez, luego que en esta jornada recibiera un piedrazo durante una cobertura.

El periodista del matinal de Canal 13 estaba despechando en las inmediaciones del Internado Nacional Barros Arana (INBA). Pero no imaginó lo que ocurriría en plena emisión en vivo.

El notero de Tu Día contaba detalles de la toma que realizaron estudiantes del INBA. Allí, varios alumnos instaron a “contar la verdad” al tiempo que le pedían al camarógrafo no mostrar su cara.

En cámara, uno de los relatos que se escucho decir fue: “Le pegaron a un menor de 14 años. No quiero que ningún compañero salga en la tele”.

En esa línea, el notero de Tú Día les explicaba: “A ver, no, no, no, aléjate. No te pongas frente a la cámara, si te pones frente a la cámara vas a salir… Dame un segundo, que estoy comentado, no te pongas porque no quieres salir”.

El piedrazo al periodista de Canal 13

Fue en esa situación que el comunicador recibió un piedrazo en su pecho. “Nos piden que nos movamos de acá, pero estamos en la vía pública. Así como tienen el derecho a manifestarse. El alto, el que acaba de tirar la piedra, si quiere decir algo, se acerca y conversamos. Ningún problema“, respondió Rodrigo Pérez.

Por la tensión del momento, Ángeles Araya pidió dejar el despacho hasta ahí: “No podemos entender qué es lo que quieren. Pero la agresión no se permite. No podemos continuar con el despacho de Rodrigo, no porque no queramos, sino porque no se entiende y le están tirando piedras”.

En ese contexto, el mismo periodista explicó luego en pleno matinal: “Nos movimos y estuvimos dialogando. Puede parecer llamativo, pero terminamos y nos dieron la mano, a pesar de que nos tiraron piedras y a Darwin le botaron la cámara, se la tiraron al suelo”.