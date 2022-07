Pancho Saavedra reveló accidente que sufrió grabando Lugares que Hablan

Pancho Saavedra se ha convertido con los años en uno de los animadores más queridos de la televisión chilena. Esa es la razón por la que goza de una gran popularidad, incluso fuera de las pantallas. Solamente en Instagram, Francisco ya tiene más de 3 millones 800 mil seguidores.

Se trata de un ejército de fanáticos que siguen de cerca cada paso que da. Así ocurrió recientemente con una transmisión en vivo que no pasó desapercibida ya que Pancho Saavedra reveló detalles de un pequeño accidente que sufrió grabando un programa.

El accidente de Pancho Saavedra

El animador de Canal 13 hablaba en una transmisión en vivo con el actor Jorge Zabaleta. Allí, este último contó que su esposa había sufrido un accidente en la nieve, generando la inmediata reacción de Pancho Saavedra.

Francisco Saavedra contó en plena transmisión en vivo los detalles de un accidente que sufrió. Este ocurrió cuando grababan uno de los programas de “Lugares que Hablan”.

“Yo no puedo comer Candy. ¿Sabes lo que me pasó? Me comí unos Mentos el otro día en ‘Lugares que hablan’. Varios, me gustan. Estaba saboreándolo y de repente pa’, se me salió ese diente“, reveló dejando atónitos a sus seguidores de Instagram.

En ese contexto, sumó: “Se me salió el diente completo y yo dije conchatumanga, pedí una hora al dentista y estábamos a punto de entrar a la casa del entrevistado”.

Para finalizar, Pancho Saavedra reveló las inmediatas consecuencias que enfrentó por su leve accidente: “Como tenía que usar mascarilla me salvé, pero hice toda la secuencia sin este diente”.