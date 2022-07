Este lunes 25, José Antonio Neme recibió una amenaza de muerte mientras conducía Mucho Gusto. El periodista animaba el matinal, cuando de repente encontró en las redes sociales un fuerte mensaje en contra suya. Un amedrentamiento que denunció públicamente a través de Twitter, además de mencionar la cuenta de la de Policía de Investigaciones para que actúe.

“Me amenazan de muerte en medio de Mucho Gusto, que me vería bien ‘con una bala en el cráneo’. Pienso que hemos tocado fondo“, lamentó el comunicador.

La amenaza a la que el presentador televisivo hizo referencia, fue una que realizó el usuario @RealKimil en contra suya, quien escribió: “Neme se vería bonito con una bala en el cráneo“.

El abogado Alberto Precht es uno de los que se refirió al amedrentamiento del que fue blanco Neme. El panelista del mismo matinal que conduce el comunicador, manifestó su apoyo a su compañero de programa. “Inaceptable, y como en otros casos es de esperar que se llegue al cobarde que se encuentra detrás de este perfil que amenaza de muerte al periodista“, declaró.

INACEPTABLE y como en otros casos es de esperar que se llegue al cobarde que se encuentra detrás de este perfil que amenaza de muerte a periodista. https://t.co/Pz2PAwe10g — Alberto Precht (@albertoprechtr) July 25, 2022

Las impresiones de Neme tras la amenaza

Posteriormente, ADN se contactó con José Antonio Neme para preguntarle sobre la amenaza de muerte que recibió. Una conversación que el conductor de Mucho Gusto aprovechó para reflexionar sobre la ola violencia que hay en el país.

“La verdad, más que preocuparme por mí, me hizo reflexionar sobre la situación en la que está el país. Creo que no es un hecho aislado. Los niveles de violencia son cada vez más grandes, cada vez más incontrolables, viscerales. En este caso fue en Twitter, pero vemos como a la gente le sacan revólveres en la calle”, sostuvo el comunicador.

E incluso, el periodista de Mega llegó a revelar que ha pensado sobre la posibilidad de irse al extranjero. “Entonces al final del día, como que me pregunto por el entorno que estamos viviendo todos, no solo yo. Y me pregunto si quiero seguir viviendo en este entorno y en este país, te juro que me hago la pregunta seriamente. O sea, no sé si tengo ganas… Eso me pasa”, expresó.

Antes de despedirse, José Antonio Neme mencionó el respaldo que le entregó Mega y anunció las medidas que tomará al respecto. “Voy hacer la denuncia que corresponde. El canal me apoyó, por supuesto. Y me pregunto qué más puedo hacer“, cerró.