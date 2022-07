Este domingo 24 de julio, se emitió una nueva edición de Tolerancia Cero donde asistió el vocero de Amarillos por Chile, Mario Waissbluth, quien se refirió a algunos planteamientos de la propuesta para una nueva Constitución para el país.

En la instancia, el reconocido rostro de la opción Rechazo sostuvo: “Se dice mucho que la Convención es democrática, que se eligió con normas democráticas, pero en la composición obedeció a una normativa muy puntual que se les dio y que no está representando, por ejemplo, a los partidos políticos que están en el Congreso. Por lo tanto el proceso ya partió chueco”.

“Dada esa composición, yo creo que esa era la crónica de una Constitución errónea. Es una Constitución que sería muy grave que se apruebe”, agregó.

Además, Mario Waissbluth planteó que ante la posibilidad de un nuevo proceso constituyente: “El punto de partida puede ser o el texto actual con sus defectos (…) o la Constitución de Bachelet, pero yo creo que esa es una discusión que no es muy relevante porque se va a nombrar a un nuevo ente constituyente y ese ente una vez nombrado, va a poder a hacer lo que quiera”.

Tenso momento con Daniel Matamala

El periodista Daniel Matamala aprovechó la instancia para preguntarle al ingeniero sobre una publicación que hizo el ingeniero en su cuenta de Twitter.

“Usted el 22 de junio en Twitter dijo: ‘British Petroleum acaba de decidir no invertir en Chile en un proyecto de hidrógeno verde de 60 mil millones de dólares por la incertidumbre constitucional. Imagino eso en empleos directos. Nos fuimos a la B’. Eso fue su Twitter. Eso no está comprobado”, expuso Matamala.

A lo que el vocero de Amarillos por Chile respondió: “Yo sabía que me ibas a preguntar esto, yo vengo a otra cosa, por favor no me hagas perder tiempo, me comprometo a contestarlo en el minuto de confianza final”.

British Petroleum acaba de decidir NO invertir en Chile en un proyecto de Hidrogeno Verde, de… US$ 60 mil millones, por la incertidumbre constitucional. Imaginen eso en empleos directos, indirectos, y recaudación fiscal. Nos fuimos a la B 🙄. Moody my ass. — Mario Waissbluth (@PensarPublico) June 22, 2022

Ante la insistencia del periodista por aclarar dicha publicación, Waissbluth cedió: “Esto fue un error mío. Esto fue un tweet anterior de otra persona que yo lo tomé y en lugar de retuitearlo, lo escribí yo”. Asimismo explicó que cuando fue a recuperar esta primera versión, la fuente había desaparecido. “Yo creo que no es cierto”, explicó.

Waissbluth indicó que no sabía quien emitió la información. Ante eso, el periodista lo increpó: “Usted escribió el tuit de una persona que no sabe quién es”.

Cabe señalar, que el polémico tuit aún está publicado en la cuenta de Mario Waissbluth.