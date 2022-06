Casi dos horas de atraso: Aseguran que Pamela Díaz llegó tarde a grabación de La Divina Comida en su casa

La semana pasada, Pamela Díaz contó a sus seguidores de redes sociales que en los próximos días estará en La Divina Comida.

A partir de lo que se pudo ver en el Instagram de la modelo, la ‘Fiera’ participaría de la instancia junto a Carmen Gloria Bresky, Eva Gómez y Yamila Reyna.

Bajo este contexto, el periodista Luis Sandoval reveló en Me Late algunos detalles de la nueva participación de Díaz en el espacio de CHV.

“El lunes le tocó como anfitriona, recibió en su casa a los comensales. Me contaron que habría llegado cerca de una hora y media, dos horas, atrasada a la grabación en su propia casa”, comenzó diciendo el panelista.

“Me dicen que llegó iluminación, sonido, el productor, los camarógrafos, y tengo entendido que esperaron afuera. Cuando llega Pamela, recién pueden ingresar a grabar“, explicó.

Asimismo, el periodista explicó que la situación no causó molestias al resto de los participantes. “Pregunté si es que habían tenido que esperar los invitados, pero me dijeron que no. Solamente habría esperado el equipo de producción, que estaba muy molesto”, aclaró.

Por último, Sandoval confesó que “la fiera”, “llegó de lo más relajada, en buzo, y así habría grabado el capítulo. Estaba descolocada, lo que se rumorea es que habría tenido una pelea con Jean Philippe Cretton“.