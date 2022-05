Claudio Reyes carga contra Michelle Bachelet y el apruebo: “Van a hacer trampa nuevamente”

Los frases que quedaron tras la conversación que tuvo la expresidenta Michelle Bachelet con el medio Bloomberg, a muchos no les dejó indiferentes. En la instancia, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dio a conocer su apoyo al borrador de la nueva constitución. “Espero que se apruebe, creo debería aprobarse“, afirmó la exmandataria.

Según la expresidenta Bachelet, el texto cuenta con “muchos ítems importantes para resolver algunas de las dificultades y desafíos más importantes del país, en términos de asegurar que todas las regiones se sientan completamente representadas y que las personas indígenas se sientan completamente representadas”.

Postura y dichos de la exmandataria de la nación que tuvo entre las respuestas más comentadas, la de un humorista.

Claudio Reyes y su teoría

El actor Claudio Reyes, conocido por su personaje Charly Badulaque, no se quedó callado ante lo que dijo la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y en un programa en un canal amigo en Youtube, el humorista aprovechó de apuntar contra la expresidenta y la campaña por el apruebo.

“Esta señora viene para acá, como vino la otra vez a decirle al muchachito ‘no te preocupís, porque con la ONU comunista tenemos arregladas las votaciones’. Dicho y hecho”, declaró el comediante.

“Ahora viene a decirle lo mismo: ‘No te procupís con el apruebo porque viene todo el mecanismo internacional de la izquierda y te vamos a aprobar la hue…’. No me cabe ninguna duda que van a hacer trampa nuevamente”, remató Claudio Reyes a continuación.