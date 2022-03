Volvió para ser eliminada: Kathy Contreras no quedó en semifinal de “Aquí se baila”

Kathy Contreras resultó como la nueva eliminada del programa Aquí se baila… talento sobre la fama de Canal 13.

En esta oportunidad las parejas debieron seleccionar canciones de películas para presentarse ante el jurado compuesto por Neilas Katinas, Fran García-Huidobro y Karen Connolly.

En esta línea, al final de las presentaciones de sus compañeros, Sergio Lagos invitó al escenario a una pareja que estuvo varias semanas fuera por una lesión: Kathy Contreras y Diego Espinoza, quienes bailaron Nothing compares to you, de Sinéad O’Connor, en Aquí se baila.

Al terminar, Kathy confesó que continúa lesionada, con una fractura en la costilla, y que no se dio cuenta hasta que le empezó a costar respirar, pero decidió volver a bailar igual hoy. Sergio presentó un video de la pareja de Kathy, Erich Muñoz, junto a su hija Selva, lo que emocionó mucho a la participante.

En su evaluación, Fran le preguntó a Kathy qué hacía en Coquimbo ayer en un evento si estuvo dos semanas fuera del programa. Luego de alabar el talento de Diego y de señalar que no bailaron una canción de película como los demás, criticó el trabajo de pies de Kathy y les aseguró que no tenían “opciones de ganar este programa a estas alturas”.

Por su parte, Karen recomendó a Kathy que tuviera cuidado con los giros y los lifts, y les puso nota 5. Neilas, finalmente, señaló que hubo problemas de equilibrio en el lift y de sincronización en el suelo, y les puso un 5.

Con esto, se eligió a las dos peores presentaciones: Christell Rodríguez y Kathy, con 20 y 16 puntos, respectivamente, se enfrentaron en una batalla final para jugarse la permanencia en el programa.

Mientras Kathy bailó 45 segundos de La Serpiente, de La Muchacha, Christell interpretó 45 segundos de ON, de BTS. Tras unos segundos de deliberación del jurado, Karen informó que la última eliminada del programa antes de las semifinales, por decisión unánime, es Kathy Contreras.

Tras aclarar que la decisión de irse del programa ya la había tomado previamente, por acuerdo con su doctor, pero que quería irse bailando del programa, “como el Titanic”, Kathy señaló que la decisión de eliminarla fue justa.

“Estuvimos varias semanas fuera, mientras que Christell lo ha dado todo. Quizás, como dijo la Fran, no hay mucho que hacer ahora, pero yo gané experiencia. Ahora lo que quiero es estudiar danza, tengo hambre de estudios”, expresó en el espacio.