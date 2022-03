Lola Melnick entregó análisis del “lado b” sobre conflicto de Rusia y Ucrania

Esta mañana la modelo ucraniana Lola Melnick fue contactada por el matinal de Mega, Mucho Gusto, en donde fue consultada por la situación que afecta a su país durante estos días.

Es así como la europea dio su opinión en un contacto con la animadora Diana Bolocco, en donde se refirió al uso de armas en sus tierras.

“Entregan armas a la gente que no está preparada es prácticamente un homicidio masivo, porque estamos hablando de gente que no tiene preparación bélica, no saben usar estas armas”, expresó, según recogen medios locales.

“Esta gente está viviendo una situación de shock, de pánico. No están bien. Entregan armas a los civiles no creo que sea la mejor opción”, añadió en la oportunidad.

“No nos olvidemos que el presidente (Volodímir) Zelenski también habló de armas nucleares. Él ya habló, creo que fue el 20 de febrero, donde dice que quiere convocar a los países que firmaron en memorándum de Budapest para decirles que él quiere entrar como los gobiernos nucleares. Tanto Putin como él hablan de armas nucleares. Yo creo que eso es un punto importante a destacar”, añadió.

Fue en ese punto de la conversación cuando Lola Melnick se refirió a el “lado b” del conflicto. “Hay muchas noticias, mucha información, pero información tirada más para un lado. Nosotros tenemos que informarnos de ambos lados y no tirarnos solo para el lado occidental”, dijo.

Ante esto, Diana Bolocco le consultó: “¿Y cuál es el lado que nos estamos perdiendo, Lola?”. A eso Lola respondió: “Cada historia tiene mínimo tres versiones”.

Y continuó: “Para que nosotros entendamos las cosas de una forma macro, yo como conductora de televisión no puedo sesgarme para un lado u otro, tengo que entregar las informaciones”.

“Yo pido a las personas que sean cautelosas, que sepan que lo están escribiendo o diciendo sea verídico”, añadió al respecto.

“Se habló mucho en la prensa mundial de que el Ejército ruso está bombardeando los colegios en Ucrania pero los niños no están en el colegio, están resguardados en espacios que les permiten estar resguardados”, ejemplificó y añadió: “La noticia correcta debió haber sido ‘espacio de colegios están siendo utilizados por soldados ucranianos y están siendo bombardeados’”.

Hay que recordar que Lola Melnick se popularizó en nuestro país tras participar del extinto programa de humor Morandé con compañía.