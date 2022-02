Mucho se especuló a través de redes sociales sobre el posible romance entre los actores Claudio Castellón y Luz Valdivieso, y fueron ellos mismos quienes finalmente decidieron romper su silencio y confirmar su relación a través de un en vivo que realizaron juntos en Instagram.

“Puedo tomarme algo con un amigo y hacer un Live, pero también me gusta compartir momentos que me hacen feliz, como hacer deporte, estar con mi hija, con mis amigos y con la mujer que hoy me hace feliz, que es la Luz“, comentó el actor.

Claudio Castellón, quien da vida a Johnny en la serie de Mega, “Pobre Novio”, donde ambos se conocieron, contó al medio Las Últimas Noticias cómo comenzó su romance con Alicia (Luz Valdivieso) en el set de grabaciones: “No la conocía y para mí es y seguirá siendo una sorpresa que sea una mujer virtuosa, profesional, buena mamá, amiga. Todas esas cosas me fueron acercando de manera muy genuina y nos permitió que nos conociéramos”.

“Estamos muy contentos. Conocí a una persona increíble que despertó una profunda admiración en mí. Después, como le podría pasar a cualquier ser humano, me empezó a gustar“, declaró el actor.

“La Lucecita tiene 44 años y es lo mejor que me ha pasado en la vida, después de mi hija“, señaló durante el live que ambos realizaron el jueves pasado.