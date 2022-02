Javiera Contador anunció que no volverá a las teleseries: “Necesito tener tiempo”

Javiera Contador fue la última invitada al programa de entrevistas Socios de la parrilla de Canal 13.

La actriz apareció en el capítulo transmitido este domingo, en donde se vivió una jornada caracterizada por las risas y el humor.

Aún así, Francisco “Pancho” Saavedra, Pedro Ruminot y Jorge Zabaleta le consultaron por aspectos personales de su carrera en televisión.

En relación a su rol en el programa Pecados Digitales de Mega, Javiera Contador admitió en Socios de la parrilla que no fue fácil para ella conducirlo. “No era mi zona de confort”, admitió.

“A mí no me gusta obligar a alguien a hablar de cosas que no tiene ganas de hablar”, dijo al respecto.

En tanto, Pancho le consultó: “¿Vas a seguir como animadora o volverás a las teleseries?”. Al respecto, Javiera respondió que no sabe si seguirá en la animación, pero si continuará en sus proyectos personales.

“Yo estoy alejada de las teleseries, hace mucho tiempo que no me llaman. Las teleseries te quitan un tiempo que cuando uno logra cierta independencia en la vida y logra vivir sin la tele, es muy agradable manejar tu tiempo… Logras organizar tu agenda. La teleserie significa seis, siete meses, si le va bien ocho meses de encierro total… además yo estoy en época de crianza, tengo niños chicos todavía”, reconoció.

“Yo necesito tener el tiempo que yo quiero tener, para hacer las cosas que quiero hacer”, añadió.

Al respecto, Jorge Zabaleta complementó: “Cuando uno cumple cierta edad, quiere hacer proyectos que tengan cierta relevancia y que hablen de algo… que haya un llamado de atención en lo que haces”.

“Hice Casado con hijos y La colonia… y el género me gusta mucho porque te permite jugar con el humor y llevar el humor a otro escalón, son pocos personajes, me encantan las sitcoms”, dijo sobre su trayectoria.