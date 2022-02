El reencuentro de Mane Swett y Jorge Zabaleta: “Tenemos un cariño muy profundo”

Este jueves Canal 13 transmitirá el reencuentro entre los actores Mane Swett y Jorge Zabaleta en contexto del programa Socios de la parrilla.

La actriz -que por muchos años figuró como pareja televisiva del su colega- llegará además con Belén Soto, junto a quien recordará su paso por la recordada teleserie Papi Ricky.

En el programa, que además es conducido por Pedro Ruminot y Pancho Saavedra, los actores incluso recrearán el opening de la teleserie que fue transmitida hace más de 15 años.

“Fue épico volver a estar con Zabaleta en un programa de televisión, y es que yo no voy a programas. Lo hice solamente porque él me lo pidió y nunca le he dicho que no a nada”, dijo Mane Swett respecto a Jorge Zabaleta.

Sobre su participación en Socios de la parrilla, la actriz da a conocer que “la verdad es que lo pase muy bien, el equipo muy cariñosos todos, y Pedro y Francisco también”, destacando que “fue hermoso poder revivir con Zabaleta tanto tiempo de complicidad después de tantos años trabajando juntos, ¡20 años han pasado! Ni yo me lo creo. Imagínense la cantidad de historias que tenemos… muchas de esas no las podemos contar”.

Respecto a Soto, quien interpreta a la hija de Zabaleta en la teleserie, la actriz señaló: “Fue una tremenda sorpresa traernos a Belén y volver a juntar a la familia de Papi Ricky, que es una teleserie que atesoro profundamente y que la gente recuerda tanto. Personalmente, para mí la ‘Catrala’ fue un gran personaje”.

“Belén sigue siendo mi hija hasta el día de hoy y me encanta ver la mujer en la que se convirtió. Siempre fue una niñita muy especial, y creo que hoy es una mujer muy especial… me encanta ella”, añadió el actor respecto a su colega.

“Con la Mane hablamos siempre y nos queremos mucho. Ella es parte de mi vida, de mi rutina, del llamado telefónico, de la preocupación, del saber cómo está… y feliz ahora de volver a compartir en televisión”, añadió el actual rostro de Canal 13.

“Tenemos un cariño muy profundo, somos muy amigos de muchos años y me encantaría volver a trabajar con ella, por lo que esto fue un bonito reencuentro desde ese lugar, desde algo laboral y que de seguro el público va a disfrutar”, expresó.

Hay que señalar que este episodio será transmitido este jueves después de Tele13 Central.