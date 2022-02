La tercera es la vencida: Yasmín Valdés finalmente fue eliminada en “Aquí se baila”

Yasmín Valdés se convirtió en la nueva eliminada del programa Aquí se baila, talento por sobre la fama, luego de salvarse dos veces de esta posición.

La actriz no logró superar al bailarín Ángel Torres en una batalla de 45 segundos culminó con su salida del programa tras bailar Crazy in love de Beyoncé.

Lo anterior luego que el jurado compuesto por Fran García-Huidoboro, Neilas Katinas y Karen Connolly, tomara esta decisión de forma unánime.

“Era esperable porque en el fondo es demasiado que siguiera una vez más por suerte porque quería que me fuera hace rato. Harta penita, ya me acostumbré a verlos, a ensayar”, dijo posteriormente.

Hay que señalar que la actriz Yasmín Valdés se salvó de ser eliminada en dos oportunidades gracias a las salidas de Pablo Cerda y María José Quiroz.

“Agradezco muchísimo la invitación, haber compartido con grandes compañeros bailarines y bailarinas”, dijo tras conocer la decisión del jurado que ya la había nominado en esta posición dos veces.

“Un tremendo jurado que yo los amo y los sigo. Además, entiendo el trabajo y entiendo las notas, aunque algunas nos duelan, pero acá tiene que ganar el más mejor no más”, dijo la exconcursante que no pudo contener sus lágrimas ante la salida del espacio.

“Los quiero mucho y no me voy a salir del chat… les digo altiro. Me quedo para la fiesta final, que la estamos organizando hace rato”, dijo Valdés a quienes continúan en competencia y con quienes logró generar un lazo de amistad, según expresó ante las cámaras.