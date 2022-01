Era un conocido humorista: “Cóndor” reveló su identidad en “La Máscara”

Cóndor se vio obligado a revelar su identidad este jueves tras convertirse en el nuevo eliminado de Quién es la máscara.

El participante no logró vencer a Guagua, motivo por el que debió exponer su identidad real ante el público y jurado del programa de Chilevisión.

Mientras que Cristián Sánchez apostó por Fernando Solabarrieta, Cristián Riquelme pensó que se trataba el comediante Bombo Fica. Por su parte, María Elena Swett y Macarena Pizarro lograron acertar: Mauricio Flores.

El comediante detrás de Cóndor dio la espalda al jurado para quitarse la máscara y luego se giró para revelar su identidad.

“Muchísimas muchísimas gracias por esta experiencia. La verdad es que ha sido gratificante”, expresó Mauricio Flores.

Y continuó: “Me he acalorado mucho pero lo he pasado muy bien. Gracias a todo el equipo, a los diseñadores de estos trajes y de verdad gracias al canal porque todo lo que me ha pasado en mi carrera ha estado de la mano de CHV”.

Hay que recordar que en el capítulo anterior Reinetita debió mostrar su identidad tras ser eliminada. En esa oportunidad, se trataba de la animadora Macarena Tondreau, quien debió mostrar su cara frente a las cámaras. “Entretenidísimo el programa, se puede jugar con máscaras, volver a ser niños. Me encanta”, respondió la animadora.