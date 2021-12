Ignacio Román sufrió complicación médica y no pudo presentarse en The Covers

The Covers 2 ya ha dado sorpresas con los nuevos rostros que han mostrado sus talentos, ese era el plan el exfinalista de MasterChef, Ignacio Román, quien si bien ya tenía listos a los dos famosos cantantes que imitaría, no pudo concretarlo debido a un problema de fuerza mayor.

“La música me ha gustado desde toda la vida, fui muy hip hopero desde chico” indicó en la presentación previa.

“No soy cantante, pero llevo la música bien en el alma”, contó Nacho. “Elegí a dos artistas muy representativos y más que nada por mi tono, porque tengo un vozarrón muy pesado” sumó.

Bajo este contexto, la primera decisión de Román “Leonardo Favio, porque me encanta su historia de vida: fue muy triste, me reflejo mucho en él”. Junto con Favio, el cocinero confesó que eligió a Raphael, “por su tono de voz y porque me gusta, y lo escuché muchísimo cuando niño”.

Para poder dar con el tono, Ignacio indicó que “me estoy preparando para este desafío ensayando, poniéndole mucho cariño y amor. Espero que salga muy lindo por respeto a estos dos grandes artistas que voy a imitar“.

“Él se preparó muchísimo”: Las razones de ausencia de “Nacho”

Luego de proyectar la introducción, la animadora Karla Constant explicó que Román no podría realizar la presentación.

“A todos los seguidores de Nacho, quiero contarles que lamentablemente tuvo una urgencia médica. Él se preparó, trabajó muchísimo” indicó.