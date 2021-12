“Estoy más que dispuesta”: Cecilia Bolocco no descartó ser la sucesora de Don Francisco en Teletón

Hace unas semanas, las especulaciones de que Cecilia Bolocco encabezaba la lista para suceder a Don Francisco en el timón de la Teletón, encendió las redes sociales.

La jornada que comenzó el 3 de diciembre, Desde la oficina central del Banco de Chile, la ex Miss Universo comenzó la jornada como reportera, y explicó a LUN que “voy a estar siempre en el rol que me pidan. Yo no tengo el training para hacer notas como reportera, pero uno lo hace no más, qué importa si lo haces bien o mal”.

Asimismo, Bolocco realizó énfasis en que le “honra que la gente piense que sería bueno que yo lo hiciera, pero es una conversación que no he tenido con Mario (Kreutzberger), porque él es Teletón. Hay que apoyar en lo que necesite”.

“Estoy más que dispuesta. Una vez dije a Ximena Casarejos (directora ejecutiva de Teletón) ‘si tú quieres, mándame las 27 horas al instituto Teletón en Santiago y acompaño a los niños y voluntarios. Yo no necesito salir al aire, no es por un tema de ego ni para mi imagen, mi compromiso es real” agregó al medio citado.

Bajo este contexto, Cecilia Bolocco aprovechó la instancia para motivar a las personas a que se sumen a la cruzada televisiva: “A mí me hace bien saber que colaboro con Teletón, que necesita el aporte de todos porque si no se recauda no se puede atender. Aún si no tuvieras un centavo en tus bolsillos, acércate a un centro de rehabilitación porque empaparse de lo que ahí se realiza te realiza te llena de energía”.