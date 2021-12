¿Terremoto matinal? Me Late y TVN se enfrentan por supuesta renuncia de María Luisa Godoy al Buenos Días a Todos

Quedó la grande entre el panel de Me Late y TVN. Todo por la supuesta renuncia al matinal de María Luisa Godoy.

Resulta que la periodista Paula Escobar aseguró en el programa de TV+ que la animadora no querría seguir en el Buenos Días a Todos.

Y por ello habría ido hasta donde los ejecutivos a presentar su renuncia. “Después del estallido ella ha tenido que sortear un montón de situaciones como ocho cambios de productor ejecutivo, por ejemplo. Se le han ido un montón de compañeros, ha habido una fuga”, explicó Escobar.

Y agregó que “esto va degradando y subiendo hasta llegar a la mala relación que tiene con Gonzalo Ramírez y Carolina Escobar”.

Una situación que hizo que incluso los periodistas quisieran sacarla del programa. “No habría sido una vez, sino dos veces que pidieron la cabeza de María Luisa Godoy, una de ellas cuando estaba con postnatal (…) esto fue como en enero y febrero”, lanzó la reportera.

María Luisa Godoy y la renuncia

Todo este escenario habría llevado a que Mary presentara su renuncia al programa y dijera “me quiero ir del Buenos Días a Todos, esto ya no me suma, esto me resta”.

Sin embargo, luego la misma Escobar reveló que habló con Godoy y que ésta le dijo que “Paula no, yo estoy bien, no he renunciado, no sé de dónde sacan eso”.

Entonces, la panelista de TV+ señaló que “la sentí media complicada con el tema, muy complicada. Ella me dice que no es así”.

El reto de TVN

En medio de todo esto, TVN se pronunció. Y, a través de su directora de programación, Isabel Rodríguez, desmintieron los hechos.

“Dejen de entregar una información que es falsa, sobre una supuesta renuncia de María Luisa Godoy. Ella no ha renunciado ni al matinal ni a TVN”, confirmó.

Y añadió que “la gerenta de comunicaciones ya le escribió a Paula negando la información y siguen alimentando una falsa polémica”.

No obstante, Paula Escobar se defendió. “La verdad yo insisto y voy a defender este reporteo hasta el infinito y más allá. Yo tengo mis fuentes. Y entiendo que María Luisa Godoy lo niegue… y prefiero decirlo acá antes que aparezca en otros medios negando lo que estamos diciendo acá”, relató.

De esta forma, Me Late y TVN se enfrascaron en una dura discusión por la verdad de María Luisa Godoy. ¿Qué pasará con la conductora?