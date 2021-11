La embarró y se enojó: China Bazán se robó el primer capítulo de nueva temporada de El Discípulo del Chef

Fue una jugada maestra de Chilevisión. El Discípulo del Chef presentó su nueva temporada pegadito al partido de Chile con Paraguay. Y ahí, en el episodio estreno, China Bazán se robó la película.

Es que la chef y líder del equipo azul no sólo mostró una faceta completamente desconocida, sino que además cometió un error nunca visto en el programa.

La cocinera perdió completamente el control con su nuevo equipo. Y se le vio más molesta que nunca, gritándole a personajes como Carlos Cazsely y Bruno Zaretti.

Sin embargo, su mayor ira fue con Toby Vega y con Fran Undurraga, quienes no lograron ni siquiera armar el plato que les encomendó.

“Es raro, todavía me cuesta. No los conozco, no me conocen. Entonces, hay que pulir el diamante“, manifestó la chef complicada.

La ira de China Bazán

Sin embargo, tras sus dichos, perdió la paciencia. Y, mientras los participantes preparaban unas hamburguesas, los retó a garabato limpio.

“Estaban súper perdidos. Me sacaron de quicio”, manifestó en el confesionario, mientras en el estudio Bruno impactado comentaba “nunca vi a la China gritar… nunca la había visto tan molesta”.

Sin embargo, esto no fue lo único que le pasó, ya que también cometió un error imperdonable en las cocinas.

Esto porque la misma chef se comió la mitad de uno de los sándwich que iban a presentar, generando toda una polémica en su equipo donde todos buscaban al culpable.

“Yo sé quién se comió el sándwich perdido”, dijo Toby Vega, mientras la líder del equipo azul reconoció su culpa.

“Me voy a sincerar y voy a decir la verdad. Yo les digo, hagamos uno demás, porque hay que probar qué tal están. Y cuando llegan y dicen, me quedé súper descolocada. Pero después de un rato caché que era yo po”, manifestó muerta de la risa.

De esta forma, China Bazán protagonizó parte de los mejores momentos de una nueva temporada de El Discípulo del Chef que promete.