“Perdón a la gente en la casa”: Carolina Soto rompió en llanto tras su presentación en The Covers

Durante la jornada del viernes se vivió un nuevo capítulo en The Covers: Tributo a las estrellas, momento en el que Carolina Soto estalló en llanto, llamando la atención de los fanáticos.

Y es que la exintegrante de Rojo, Fama Contra Fama, quien subió al escenario enfundada en un llamativo vestido largo morado metalizado, realizó una emotiva interpretación de Isabel Pantoja, sacando a relucir incluso, el peinado de la artista española.

“Perdón a la gente en la casa”

Tras su presentación, Soto expresó su emoción y entregó potente reflexión tras darle vida a Pensando en ti, hit del 1985 y que pertenece al álbum Marinero Luces.

“Perdón (…) De verdad, perdón a la gente en la casa. Aparte de las horas de ensayo es que uno vive esto. Yo amo esto, amo el escenario, la música, personificar a otro artista“, explicó.

Bajo este contexto, Carolina explicó que se siente feliz y afortunada de poder presentarse en el espacio de Mega, asegurando que “hago lo que amo a través de otra persona”.

“Vive a la Pantoja de verdad, no es show, no lloro para que sea bonito. Es como que me pasa lo que le pasa a ella“, sentenció.

Revive la emotiva presentación de Carolina Soto en The Covers a continuación: