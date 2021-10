“¿Por qué no me voy yo?”: Camila Recabarren protagonizó tenso momento tras eliminación en MasterChef Celebrity

Durante una nueva jornada de eliminación en el programa culinario de Canal 13, MasterChef Celebrity, se vivió un particular momento que involucró a Camila Recabarren, y que no pasó desapercibido ni para el público ni para los asistentes.

Tras el duelo protagonizado por Álvaro López y la modelo, el músico fue el elegido para abandonar el espacio, ante lo cual, la modelo protestó.

El chef Yann Yvin fue el encargado de comunicar la noticia, la cual no le pareció bien a algunos miembros del show, como por ejemplo, Tutú Vidaurre, quien se ha vuelto cercana al cantante.

“Estoy enojada, porque me dijo que iba a hacer esa sopa. Y en mi mente dije que yo no haría una sopa para una eliminación, pero él estaba demasiado confiado con su plato”, expresó Vidaurre.

Luego de que se supo que López sería quien colgara el delantal negro, Camila subió al balcón con el resto de los participantes, no si antes manifestar su claro deseo: dejar la competencia.

“Quizás yo me tengo que ir”, explicó Recabarren. “Extraño a mi hija, me quiero ir, ¿Por qué no me voy yo mejor y no Álvaro?” agregó.

Pese al requerimiento de la modelo, esto no se pudo concretar, generando nostalgia entre el resto de los concursantes, quienes no querían que el líder de Los Bunkers abandonara la competencia.

“¿Podría ser un poco más justa la vida? Dejar que el que se quiera ir, que se vaya, y no el que se quiera quedar“, cuestionó ante las cámaras Tutú Vidaurre con respecto a la petición de Camila Recabarren y sus ganas de dejar MasterChef Celebrity.