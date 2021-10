Mea Culpa liberó escalofriantes adelantos: “Si al escuchar la música…”

Estas últimas horas, Mea Culpa publicó sus primeros adelantos en promoción de una nueva temporada.

El programa conducido por Carlos Pinto regresará a las pantallas de TVN, tal como se anunció a fines de agosto.“Se abre un nuevo mundo carcelario que, en cierto modo, yo no conocía”, admitió el periodista de 62 años en un punto de prensa que anunció el retorno de espacio.

En tanto, esta semana se revelaron tres adelantos de Mea Culpa, en el que sus protagonistas se transforman rápidamente en presuntos asesinos.

En uno de los clips se ve a una mujer limpiando una alfombra con un trapo húmedo hasta que se escucha el soundtrack del programa. “Si al escuchar la música dejaste de pensar que Sonia limpia manchas de vino… Te esperamos”, relata Carlos Pinto en el primer adelanto de Mea Culpa.

En el segundo video se ve a un hombre cavando un hoyo con una pala en el patio de su casa. En la misma dinámica que el primer adelanto de Mea Culpa, Pinto expresa: “Si al escuchar la música dejaste de pensar que Raúl es un jardinero… Te esperamos”.

Finalmente, en el tercer clip publicado por TVN se ve a un joven empacar una serie de herramientas de construcción. “Si al escuchar la música dejaste de pensar que Felipe ordena sus herramientas… Te esperamos”, reitera el conductor en el mismo formato.

Hay que señalar que Mea Culpa fue estrenado en junio de 1993 y, a la fecha, suma más de 150 episodios. El programa, dirigido por el periodista Carlos Pintos, recrea macabros crímenes de la historia policial chilena y culmina con la entrevista personal del comunicador con los acusados.

En relación al retorno del programa, Carlos Pinto conversó hace dos meses con Radio ADN en donde expresó importantes reflexiones sobre Mea Culpa, que acaba de liberar su primer adelanto.

“Estas historias me han convertido en mejor persona frente a muchas cosas. Porque les he sacado el lado positivo“, expresó. Yo no entrevisto a delincuentes, entrevisto a personas. Me preocupa saber qué conduce a una persona primeriza a delinquir”, añadió en dicha conversación.