Yo Soy All Stars: Debut de concursante y jurado enojó a seguidores del programa

Un cambio en el formato de Yo Soy All Stars se vivió este lunes luego que debutaran nuevos imitadores en el programa.

Si bien el espacio, inicialmente, pretendía reunir a los mejores imitadores de las temporadas pasadas, la producción optó por dar una oportunidad a nuevos artistas que entraron a desafiar a los que se han consagrado en el espacio.

En este contexto se presentó Mauricio Torres, imitador profesional que decidió encarnar al mítico Freddie Mercury. “La reina viene a desafiar a quienes ya están participando“, anunció.

Es así como el cantante entró al escenario con la clásica chaqueta amarilla y pantalón blanco al escenario para interpretar The show must go on de Queen.

“Tienes un gran magnetismo”, opinó el jurado Antonio Vodanovic quien sólo reparó en detalles vocales. “Impactante. Me impactantes de verdad. Te vi bajar y dije ‘wow, se parece’“, añadió Myriam Hernández.

Como ya se ha hecho costumbre, el programa integró a un nuevo jurado en el puesto rotativo, en donde se incluyó a Jaime Coloma. “Me gustó porque vi finalmente a Freddie Mercury”, opinó el ex jurado de Rojo.

Al parecer, la imitación convenció de tal forma al jurado que Mauricio Torres incluso fue elegido el mejor de la semana.

Esta elección y la entrada de Jaime Coloma enojó a los seguidores del espacio de Chilevisión, quienes manifestaron su enojo en redes sociales. Más aún cuando el artista detrás de de Mercury logró ganar en el duelo al imitador de Sandro, quien figura como uno de los favoritos del espacio.

Hay que señalar que Torres, según contó en su Instagram, también imitará a Elton John en Yo Soy All Stars.

Revisa aquí las opiniones:

Muy decepcionada de la producción de Yo Soy, modificaron su formato de All Stars y se pasaron por la raja el esfuerzo de los que ya estaban participando. #YoSoyAllStars — Honey B (@HoneyB76029735) August 24, 2021

Sin comentario tremenda injusticia con Sandro y lo repito mil veces no escuché a Fredy una copia barata perdón pero es la verdad a las seguidoras de Sandro no se preocupen el saldrá de la iluminación #YoSoyAllStars — Monica Maturana (@monicamaturana6) August 24, 2021

Los del jurado alguna vez en su vida habrán escuchado a Romeo Santos o aventura? Al imitador le sale la voz igual y se lo dan a Freddy que no llega ni al 1/4 del registro del original xd#YoSoyAllStars — Juancho (@JDC_Juancho96) August 24, 2021

Ok… Definitivamente este es un universo alternativo donde ganan los que no son all stars, Fermin se convierte en Cristian Castro y reaparece el peor jurado de la historia Jaime Coloma. #YoSoyAllStars — Lain Alizz (@lain_alizz) August 24, 2021

Ya dejo de ser #YoSoyAllStars encuentro una falta de respeto que traigan a otros personajes . Un claro ejemplo cómo es posible que el doble de freddie mercury sea mejor que Sandro ? #YoSoyAllStars — Lost In The Dream✨ 🇨🇱 (@xcmilagonzalez) August 24, 2021

Pero cómo quiere el pesado de Coloma que Sandro tirite si la canción es romántica y de un Sandro más mayor! 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ para mí estuvo espectacular @sandroenchile 👏👏👏 #YosoyAllStar — Vicky Grace (@vickytagrace) August 24, 2021

#YosoyAllStar que le pasa a éste jurado,no pueden hacer competir a Sandro con alguien que no se parece en nada a Freddie Mercury,háganse ver el oido por favor,y Coloma nunca ha sido buen jurado,de mal en peor… — lourdes vâzquez (@252011Lourdes) August 24, 2021

#YoSoyAllStars freddie mercury gano porque “necesitan rating” , el tipo se parece físicamente pero nose si alguien me ayuda , esa voz se puede mejorar? — Tips Runners (@tips_runners) August 24, 2021

#YoSoyAllStars Jurado de 🤬🤬🤬 me deben un colon nuevo😒 pic.twitter.com/xg6AJbwQYE — De la letra y el perfil (@MuchoVlog) August 24, 2021

Si estuviera vivo el gran maestro de Fredy.. 😂😂😂#YoSoyAllStars pic.twitter.com/YTxGvTnxk7 — Dinkyta77 (@dinkyta77) August 24, 2021

me cago en todo si se joden a sandro como se jodieron a nino🙄 a desearle lo mejor a nuestros cabros que llevan meses esforzándose pa esto #YoSoyAllStars — 🖤 (@imvvitta) August 24, 2021

#YoSoyAllStars me aparece Freddy Mercury, Cristian Castro (que no estaban), escenografía nueva y el único ex jurado de Rojo que no tenía idea de lo que hablaba y ahora lo ponen ahi opinando junto a expertos.. Qué más me perdí? Echaron a alguien el domingo? pic.twitter.com/LFGUBc3nUm — MIGUEL ANGEL (@miguel89166381) August 24, 2021