“Yo no soy sapa”: El cruce que protagonizaron Helhue Sukni y alcaldesa Pizarro por fiestas clandestinas

Un cruce protagonizaron la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, con la abogada Helhue Sukni, en un nuevo capítulo de Podemos hablar de CHV.

Esto, luego que el conductor del programa, Julián Elfenbein, consultó a los invitados si se debía denunciar a los amigos por realizar fiestas clandestinas durante la pandemia del covid-19.

La jefa comunal no dudó en sostener que por su rol de autoridad y vocación pública, le era necesario realizar la denuncia contra quienes infringen las medidas.

“Sí, yo lo denunciaría, porque he visto muchas personas que quiero que han muerto, vecinos…”, comenzó diciendo. “Hoy día no solamente hay que preocuparse de la individualidad, sino que de lo colectivo, de la comunidad. Creo que mis actos perjudican al otro”, agregó la alcaldesa.

Asimismo, sostuvo: “Creo que una persona que se dice mi amigo/a sea irresponsable en este tiempo de hacer una fiesta“.

Sin embargo, la abogada no estuvo de acuerdo y dejó muy en clara su posición al respecto. “Yo no denuncio a nadie. Ni a los vecinos que tienen parranda y fiesta y uno que escucha música. Yo me quedo callada. No. Yo no soy de esa naturaleza. O sea, no soy sapa“, espetó Helhue Sukni.

Alcaldesa Claudia Pizarro: “Yo no soy sapa”

Tras las palabras de la defensora penal, la alcaldesa Claudia Pizarro se sintió aludida y dijo: “Yo no soy sapa“, mientras que la abogada le respondió: “No lo digo por ti“.

Luego, Helhue Sukni le bajó el perfil a lo ocurrido y concluyó: “No, no, no. Lo que pasa es que… que cada uno viva su vida. Su mundo, esas cuestiones“.