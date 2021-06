Vivi Kreutzberger y el bullying que vivió en la TV: “Consideraban que me había saltado la fila”

La animadora Vivi Kreutzberger fue la invitada del capítulo del programa De Tú a Tú, que se emitió la noche del lunes en Canal 13. En la instancia, la exconductora de Gigantes con Vivi, hoy en TV+ realizando concursos, habló con Martín Cárcamo sobre su trayectoria en televisión y otros temas de su intimidad.

Su primera vez en la pantalla chica fue en una entrevista de Extra Jóvenes, en la que habló de Mario Kreutzberger. Más tarde estuvo en Viva el Lunes y luego comenzó a trabajar en el programa de su papá como un enlace entre el Sábado Gigante Internacional en Estados Unidos y la versión simultánea en Chile.

Por supuesto, la llegada a la televisión de Vivi no estuvo exenta de problemas. “Mucha gente del equipo, en el canal, estaba muy a contra pelo con que yo estuviera ahí porque consideraban que no correspondía o que me había saltado la fila. Las actitudes eran súper hostiles. Hubo un bullying súper heavy, con la idea de ‘no te queremos aquí’. Y la gente que era parte del equipo antiguo también consideraba que era un riesgo tremendo poner a una persona que no tenía las competencias”, reveló la conductora.

Durante su peak televisivo, en una época en la que no existían los virales, Kreutzberger popularizó la “dieta del repollo”, ya que se sentía comparada junto a otras mujeres del medio. Esto coincidió con un momento delicado en lo personal.

“Me separé, entré a la televisión y bajé de peso, todo en seis meses”, sostuvo Vivi, junto con remarcar que no es sano realizar ese régimen y que llegó a disminuir 40 kilos.

El tratamiento contra el cáncer

En ese contexto fue que Vivi Kreutzberger se enteró de su enfermedad, cuando su hijo Ilan se realizó un chequeo médico y le dijeron a ella que se hiciera uno. “Después de esa baja de peso, después de cuatro o seis meses con esa locura, es que apareció el cáncer (…) Me dice ‘tuve que sacar la tiroides completa, tienes cáncer y metástasis en muchos ganglios. Te saqué 20 ganglios y hay muchos malos'”, relató.

Junto a sus papás, Mario y Teresa, la animadora buscó un lugar para tratarse, siendo Houston la opción. “Yo creo que para mis papás era una cosa tremenda. Se vieron, pienso yo, con cinco nietos chicos, con una hija que no sabían si efectivamente era una cosa de vida o muerte, y pensando de que se les venía una cosa encima que no era menor”, contó Vivi.

De hecho, reveló que su papá, Don Francisco, se quedó con los niños la primera vez que fue a tratamiento. “De alguna manera, tú dices que no puedes dejar a estos cabros solos, yo tengo que salir de esto a como dé lugar”, narró.

Luego de un tratamiento con yodo radiactivo, Vivi comenzó a salir adelante. “El vivir cada momento, el disfrutar cada momento, el darle tiempo… cambié mucho en empezar a hacer cosas que yo quería, que me gustaban, que quizás en otro momento las había postergado”, reflexionó.