Carmen Gloria Bresky regresa a Canal 13 de la mano de La Torre de Mabel, la nueva nocturna

Este lunes 14 de junio se estrenará La Torre de Mabel, la nueva apuesta de nocturna de Canal 13, la cual tiene preparadas muchas sorpresas, entre ellos el regreso de Carmen Gloria Bresky a la señal.

Según contó en conversación con Canal 13, interpretará a una a “Marla”, la leal secretaria de “Laura”, que llamará la atención por su estilo, el cual está inspirado en los tiempos de Flashdance.

Además, como todos los personajes de esta ficción, “Marla” tendrá escondida algunas ambiciones y talentos que sorprenderán enormemente a sus cercanos.

Sobre esto, Carmen Gloria comentó que “lo que más destaco de mi personaje es que es súper lúdico y que tiene muchas capas. Porque podría decir que es media malula, sin embargo, tiene buen corazón y es torpe, graciosa, impulsiva, ingenua y picarona, entonces tiene varias capas y eso es muy entretenido de interpretar. Además, es un personaje que tiene una transformación dentro de la teleserie, va cambiando y le van pasando cosas”.

Respecto a su look, Bresky comentó que está inspirado en la protagonista de Flashdance y en los años ochenta, ya que “yo quería verme diferente, entonces como que a mi mente llegó la idea de que fuera muy crespa”, a lo que añade que “el rulo se empodera y termina siendo un look hasta imitable… como reivindicando los rulos, “-y eso quiero que pase con Marla, que se reivindiquen los rulos”.

“Me encanta que sea una cosa media antigua, como ochentera, y por eso nos acordamos de ‘Flashdance’ o sino yo también cantaba canciones de Donna Summer… como que me ponía la peluca y altiro entraba en esa onda“, agregó.

Finalmente, sobre su regreso a Canal 13, sostuvo que “mis primeras teleseries fueron en Canal 13, y fue bonito y emocionante volver a estar en esos estudios y pasillos. Si bien ha pasado harto tiempo, tuvo algo que me resultó acogedor. Y también me pasó que el equipo realizador de ‘La torre de Mabel’ es AGTV y hubo personas con las que me reencontré porque con ellos hice ‘Verdades ocultas’, entonces no me fue algo ajeno. Asimismo, hubo personas nuevas y eso también fue súper entretenido y bonito, conocer a nuevas personas y nuevos talentos. Pero, principalmente, me fue muy grato volver a trabajar con Cristián Mason, él fue mi primer director, él era el director de ‘Piel canela’ (2001), mi primera teleserie”.