Francisco Saaevedra contó sobre su historia de amor y confesó que le gustaría ser padre

El animador Francisco Saavedra contó sobre su historia de amor y confesó que le gustaría ser padre.

En conversación con Martín Cárcamo en un nuevo capítulo del programa De tú a tú de Canal 13, el conductor de Lugares que hablan de la misma casa televisiva comenzó contando de su adolescencia y que estudió en un colegio católico en Curicó.

“Crecí con la culpa católica, todo era pecado, de lo que sentía o de quién te gustaba. Entonces de repente uno se mandaba un condoro de niño y ese condoro hacía que tú te fueras a la capilla a rezar 10 ‘Padre Nuestro’ y eso creo que es un grave error. No es algo que yo le inculcaría a mis hijos”, sostuvo.

Asimismo, Francisco Saavedra dijo que se crio en una familia con un abuelo rígido, figura patriarcal en su familia, que le enseñó todo lo que significaba el sacrificio pero, por otro lado, todo era tema: el corte de pelo de su tía, el divorcio, el ser distinto, la vestimenta, etcétera.

“Creo que nunca me hubiese atrevido a decirle a mi abuelo quién realmente era, sino que al final de sus días lo único que recibí fue un apretón de manos como diciendo, ‘sabes que, tú dale con todo y sé feliz'”, expresó.

“Pancho” afirmó que él siempre supo quién era, pero reconoce que “hay gente que es mucho más valiente y lo asume desde antes. Y hay otras personas que no tenemos la valentía para poder hacerlo en el momento en el que lo teníamos que hacer para vivir una vida sin tranca”.

La llegada de Francisco Saavedra a Santiago

Cuando el periodista se fue del colegio y llegó a Santiago descubrió un mundo nuevo. El hecho de estar lejos de su casa y de la burbuja que eso conlleva, se dio cuenta de su orientación sexual.

Cárcamo le preguntó si durante su adolescencia le gustó algún joven de su mismo sexo. “Yo lo tenía reprimido y tengo la sensación que por eso yo era muy culposo. Entonces tú empezabas a sentir algo que no era lo normal y yo me iba a la capilla a rezar”, respondió.

Además, el conductor de Contra viento y marea dijo que no le contó a sus padres “porque yo sentía que los iba a defraudar. (Mi preocupación) era mi abuelo, no era ni mi papá ni mi mamá, era mi tata”.

Cuando llegó a la universidad hablaba del tema con su tía Violeta, su confidente. También le contó a su hermana. Con su madre la conversación fue un poco engorrosa, señaló, pero una frase de ese día de su progenitora la lleva como un bastión de vida: “Me dijo: ‘Lloré un día completo y cuando pasó ese día me di cuenta que tú eras el mismo que ayer‘. Y listo, se acabó, ahí empecé a sentirme más resuelto”, reveló Francisco Saavedra.

“Hoy es una responsabilidad de los medios de comunicación, de los animadores, de los comunicadores, de los políticos de nuestro país poder asegurarle a los niños y a los jóvenes que vivan una vida feliz y plena. Hoy el Estado de Chile no es garante frente a los temas de la diversidad“, manifestó el comunicador, agregando que los insultos más fuertes los ha leído en redes sociales.

El matrimonio de Francisco Saavedra

“Pancho” contó que conoció a Jorge Andrés Uribe, y a medida que fue avanzando la relación se dio cuenta que estaba enamorado. Ambos se fueron de viaje y se dieron cuenta que tenían muchas cosas en común.

El animador le pidió matrimonio a Uribe. “Fue súper cebollento. Contraté un saxofonista para que cuando llegáramos a la habitación, estuviera tocando una canción que nos guste y ahí me lancé, y me resultó. Escribí una carta y se la leí“, detalló.

De igual forma, el periodista narró que el día de su matrimonio personas de medios de comunicación lo contactaron insistentemente porque querían publicar sobre el hecho. “¿Por qué? si es mi matrimonio, es mi momento de intimidad, no lo quiero compartir, es parte de un proceso, déjame vivir en paz y tranquilo. Eso no es ser una persona que le importe la diversidad, no es ser una persona que te importe crecer y vivir en un país tolerante. Eso es hacer cacería de brujas“, aseveró.

Francisco Saavedra aseguró que de alguna forma sentía la responsabilidad de contar su relación porque “los niveles de angustia y de homofobia, los crímenes de odio, las golpizas, son demasiado grandes. Para nadie es justo vivir en un país donde sientas miedo, miedo a salir a la calle, miedo de darle la mano a tu pareja, que te juzguen, o te tiren una piedra. Ese miedo no se tiene que sentir”.

Dijo que no anda de la mano con “Coke” porque no se puede. Salen juntos pero “en Chile tú no puedes salir con un hombre de la mano sin someterte al escrutinio de la gente, a los comentarios, o a alguna agresión”.

Felipe Berríos bendijo su matrimonio

Afirmó que aún es creyente y se quiere casar por la Iglesia, pero ésta no lo permite. Por esta razón le pidió al sacerdote Felipe Berríos para que bendiga la unión. Para la fiesta pidieron que los invitados estuvieran sin celulares. Bailaron Love on the brain de Rihanna.

Actualmente “Pancho” y “Coke” llevan tres años juntos, y el animador aseguró estar muy enamorado. “Creo que el matrimonio también ayuda a cortar las ataduras, y te ayuda a entender que lo que estás haciendo es una familia. Tu propio proyecto de familia”, expresó.

“La libertad no es que ahora voy a empezar a dar entrevistas a diestra y siniestras acerca del tema. Tiene que ver con la tranquilidad que siento hoy día para ser quien soy”, añadió.

Tuvo miedo que lo echaran del canal por ser homosexual, que el público lo dejara de querer “pero ha sido todo lo contrario. Nunca he ocultado quien soy, pero tampoco lo he andado pregonando. Siento que la gente que ha estado a mi lado, me ha dado el espaldarazo profundo para poder desarrollarme cómo comunicador y como el hombre que soy”, declaró.

Le gustaría ser padre algún día

Martín Cárcamo le preguntó a Francisco Saavedra si le gustaría ser papá, y él contestó: “Algún día sí, más temprano que tarde para que no se me pase el tren. Algún día sí, pero falta tanto en el país. Hoy estamos viviendo un infierno en el Sename. Para que una pareja de dos hombres pueda llegar a adoptar va a ser imposible“.

“Entonces, ¿qué prefiere el Estado, ver a nuestros niños en un infierno, en una cárcel que verlos en un ambiente rodeados de cariño? ¿Cómo va a ser posible? Estamos en un mundo al revés. Los niños no están primero. Están los intereses de los demás antes que los niños“, espetó.

“Lo único que te puedo decir es que tengo un corazón muy grande y tengo el suficiente amor para poder criar niños. Y que sería un gran papá y que mi marido también sería un gran papá“, concluyó Francisco Saavedra.