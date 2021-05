Fernanda Urrejola se sinceró sobre los abusos que sufrió desde los 7 años y el momento en que intentó quitarse la vida en su adolescencia

La actriz Fernanda Urrejola se sinceró sobre los abusos que sufrió desde que tenía 7 años, y reveló que se intentó quitar la vida a los 17 años.

En conversación con Martín Cárcamo en un nuevo capítulo del programa De tú a tú de Canal 13, comenzó contando que cuando niña se interesó en el nado sincronizado, por el cual se convirtió en deportista de alto rendimiento.

Contó que era una niña híper sensible, rasgo de su personalidad que fue comprendiendo con el tiempo. “Fui abusada desde muy chica a los 7 años, la primera vez, y eso quedó oculto en mí, no sabía que tanto eso afectaba. Y después me pasó con diferentes hombres, en muchas otras ocasiones mientras iba creciendo, y yo fui normalizando como que los hombres eran así“, confesó.

Producto de esto, “yo creo que desarrollé ahí unas depresiones y cosas muy intensas que no sabía ponerles nombre”, indicó.

“Yo pasaba mucho rato sola en la Católica y mi primer abusador fue un mozo que era mi amigo. Yo no sabía separar esta amistad de lo que era correcto y no era correcto, me sentía incómoda, pero era mi amigo”, recordó Fernanda, detallando que el abuso fue constante durante tres años, y que cree que no podría reconocer al sujeto, ya que después de esos años él desapareció.

“Mi mamá, me perdone que voy a contar esto, pero también sufrió abusos. En realidad 9 de cada 10 mujeres sufrió abusos, es súper común y niños hombres también, muchísimos”, dijo.

La primera vez que habló de sus abusos en público fue criticada, pero afirmó que mucha gente se acercó para agradecerle. “A mí me hicieron creer que eso (su personalidad) era el gran problema: que yo provocaba a los hombres, que mi forma de ser provocaba (…) Hoy día soy capaz de poner límites y de entender que en realidad no era mi culpa, nunca fue”, reflexionó.

Además, detalló sobre diferentes abusos que se han repetido a lo largo de sus años, como “viajar en el avión y que te corran mano (se despertó cuando un sujeto la tocaba), de que te encierren en el metro, que te persigan en la micro, de compañeros de curso que te encerraban en círculo y te corrían mano o un profesor de matemáticas (que le dio un beso)… sí, muchas cosas”. “Mi forma de reaccionar ante esas cosas era petrificarme”, señaló.

Sobre la situación que más la violentó, la actriz respondió: “Yo creo que fue ver mis relaciones amorosas, empecé a tener relaciones con hombres y tenía mucho abuso escondido. Entre abuso psicológico y también abuso sexual“.

“Cuando tú no quieres y te obligan, o cuando parte de un abuso y tú como lo tienes tan integrado en ti esta forma de los hombres y después conoces su parte vulnerable y te enamoras igual de ese abusador”, agregó. Urrejola confesó que “me costó entender que eso era abuso también y fueron esas relaciones las que terminaron siendo mis mejores maestros y que me ayudaron a decir ‘esto tiene que parar'”.

A los 27 años se generó un cambio radical en su persona donde se comprometió a querer y a aprender sin sufrir. Confesó que en un momento normalizó la cosificación, revelando una desagradable situación que le tocó vivir cuando tenía 19 años mientras estaba en la escuela de cine.

“Me tocó un director abusador y fue súper desagradable. Tenía que hacer una escena donde me sacaban la ropa, quedaba sin sostén y yo era una niña que venía de la piscina y no tenía tanto rollo con el cuerpo, yo entré a la escuela de teatro queriendo derribar todos mis pudores y este director me dijo que le gustaba mis pezones… y me habló como no lo debió haber hecho”, recordó.

Junto con esto, añadió que aquel director “maltrató a mis amigas, era un maltratador. Y esa fue mi primera experiencia en cine, pero no lo denuncié, no lo conversé, no se habló del tema, estaba todo el mundo viendo y a nadie le pareció alarmante sus tratos entonces uno normaliza todas esas cosas”.

Intento de suicidio

La actriz también relató que a sus 17 años le estaba yendo muy bien, recién había sacado su medalla de plata en el sudamericano y le habían dado una beca deportiva. Estaba en el peak de la ola, pero a sus hermanas no le estaba yendo muy bien. Tras pelear fuertemente con una de ellas entendió que se estaba llevando toda la atención de la casa, que le quitaba espacio a sus hermanas.

“Entré en un loop en donde mi familia estaría mucho mejor sin mí y todo estaría mejor sin mí (…) Dije: ‘Ya, lo mejor va a ser que yo no exista'”, reveló.

Su padre, quien sufría de un problema al corazón tenía una bolsa de pastillas que se las daban de muestras médicas y Fernanda Urrejola vio en aquello una forma de desaparecer.

“Yo sabía que si me tomaba dos de esas me podía dar una bradicardia y me moría. Agarré la bolsa entera, la metí en un vaso y me tomé todas las pastillas que habían. Tienen que haber sido como 60 pastillas“, fue la cruda confesión.

“Estaba entregadísima, me tomé todas estas pastillas y me fui acostar pensando en que de verdad era la solución“, sostuvo.

Al otro día se despertó “drogada” y fue al colegio, donde se quedó dormida en su pupitre. Sus profesoras llamaron a sus padres, y la joven terminó confesando lo ocurrido.

Por suerte, no murió: el día anterior su padre había cambiado las muestras por otro tipo de pastillas, entre aspirinas e ibuprofenos. “Tuve una suerte increíble y, por supuesto, fue horrible porque generó todo el proceso contrario (más atención en ella)”, dijo.

Finalmente, contó que para esos entonces aún tenía completamente bloqueado el episodio de abuso más fuerte que sufrió, a sus 7 años. Junto con esto, reveló que cuando adulta se fue a ver la carta astral comenzó a realizar conexiones y recordó ese momento tan duro de su vida.