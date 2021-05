Millaray Viera y Álvaro López protagonizaron coqueto reencuentro en Yo Soy

En un nuevo capítulo de Yo Soy, de CHV, se produjo un esperado reencuentro televisivo entre Millaray Viera y Álvaro López.

Y es que la expareja tuvo que compartir espacio en el programa de televisión, luego que el integrante de Los Bunkers fuera invitado como jurado.

Eso no es todo, ya que protagonizaron un coqueto momento que no pasó desapercibido por los televidentes.

Todo comenzó cuando Antonio Vodanovic le dijo a Millaray que “hoy me siento como más en familia, no sé a usted”, a lo que Viera respondió con ironía.

“No quería decirlo, lo dejé para el final. ¿Quién es ese caballero que tiene ahí al lado? Yo me quedé en que estaba la Fran García-Huidobro cuando me fui. Pero me dicen por interno que es un gran músico nacional. Muy buenas noches, Álvaro López“, dijo la comunicadora.

Ante esta presentación, el cantante chileno señaló: “Millaray Viera, yo la conozco a usted”. “¿De dónde?”, preguntó a ella, a lo que López respondió: “Tiempos pretéritos”.

Luego, cuando el imitador de José Feliciano interpretó “Cuando me acuerdo de ti”, la animadora dijo “y cuando pienso en ti Álvaro López, me acuerdo de cosas que prefiero no reproducir en este lugar para no poner tenso este estudio”.