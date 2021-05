Demente: Javiera descubrió infidelidad de Maira y fue furor en redes sociales

Este martes se vivió un capítulo de alto impacto en Demente, ya que Javiera, interpretada por Ingrid Cruz, confirmó que su pareja le era infiel.

Según pudieron ver los televidentes, la inspectora confirmó sus sospechas luego de llegar a su casa y percatarse que había música de ambiente y dos tazas sobre la mesa.

Intrigada por la situación, Javiera subió las escaleras, encontrándose a Maira (Fernanda Ramírez) junto a su amante, dándose un fogoso baño.

Esta escena, que le puso fin al episodio de este martes, generó una ola de rechazo por parte de los seguidores de la nocturna de Mega, quienes se lanzaron contra la pareja de la compañera del subcomisario Leiva.

Revisa algunas reacciones aquí:

Maira ni un mínimo de respeto. Engañando a Javiera en la casa que comparten juntas. En los hoteles no hay bañeras? No se…pregunto. Vamos a lo importante. Javiera cortó con Maira y se fue a la casa de Flavia para que la cuide. Excelente decisión 😍 #Flaviera #DementeMega

NO PUEDE SER, NO PUEDE SER, siempre supe que la Maira no merecía a la Javi #DementeMega

— cata (@dolanscripts) May 19, 2021