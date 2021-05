“Pensé que se podía ir”: Martín Cárcamo se emocionó al hablar del contagio de su padre con covid-19

El animador Martín Cárcamo se emocionó al hablar sobre su padre, quien se contagió con covid-19 hace poco.

Durante el nuevo capítulo de su programa De tú a tú de Canal 13, cuando conversaba con su entrevistado, el chef Yann Yvin, justo en un momento donde recordaron la importancia de la familia y los padres, el conductor confesó sobre la compleja situación familiar que vivió.

“El tema del padre es muy importante, porque he tenido el placer de disfrutar a mi padre“, comenzó diciendo.

“Mi papá tuvo covid hace poco. Estuvo dos semanas hospitalizado. Yo lo vi muy mal antes de caer hospitalizado y me tocó vivir el proceso con él. Y nunca lo había visto así, porque le pegó muy fuerte“, expresó Cárcamo visiblemente emocionado.

Finalmente, el comunicador contó que todo salió bien y su papá se pudo recuperar. “Gracias a Dios salió adelante, pero yo pensé que se podía ir“, confesó Martín.

“He tenido el privilegio que quizás de crecer con mi papá”, señaló, a diferencia de Yvin, quien perdió a su padre cuando tenía 18 años.

“Él murió en el día de su cumpleaños, de sus 50 años. En un accidente tonto (…) bajando de la escalera se cayó y se pegó en la cabeza. Mi gran frustración es no haberle presentado mis hijos, la familia, lo que logré a crear yo como persona. Eso duele, duele no poder compartir y no poder escuchar la palabra abuelo de parte de tus niños. Eso te destroza, realmente. Nunca le dije te amo a mi papá“, reveló el chef francés.