“Lloraba todas las noches pa’ callado”: Mark González recordó sus duros inicios en el fútbol

Mark González recordó sus inicios en el fútbol a la corta de edad de 13 años. “Sacrifiqué mi infancia entera“, analizó el exdeportista.

En conversación con Martín Cárcamo en un nuevo capítulo del programa De tú a tú de Canal 13, el exseleccionado de La Roja comenzó contando que nació en Sudáfrica, pasó toda su infancia allá y a los 10 años se vino a vivir a Chile, luego que sus padres se separaran.

“Acá llegamos al barrio, a la casa de mis abuelos, y donde no teníamos las entretenciones que teníamos allá. Pero aquí teníamos otra cosa rica que es la familia. Los amigos de la calle. Aquí descubrimos el mundo. Si me haces elegir entre una y otra… en Sudáfrica vivimos una infancia muy linda, pero me quedo con Valparaíso por haber hecho amistades, de vivir esta otra cara de la moneda, donde vivíamos con lo justo”, afirmó.

Sus inicios en el futbol

Tras su arribo a Chile, su abuelo lo llevaba a jugar fútbol. “Lo primero que hace (su abuelo) me lleva al club de barrio ‘Santa Helena’, ahí metía de ocho goles, cinco goles. Yo tenía pasta para jugar, pero yo nunca pensé que era para tanto“, indicó Mark.

Ya a los 13 años se le presentó la posibilidad de que se fuera a probar a Universidad Católica. Al segundo día lo ficharon y lo hicieron firmar. Esto significó un cambio radical en su vida.

Estuvo medio año viajando a entrenar, tres días a la semana, ya que vivía en la región de Valparaíso. Sin embargo, llegó un momento en que no había dinero para que pudiera ir, por lo que lo dejó de asistir. “No había plata en la familia, entonces dejé de ir“, recordó el exfutbolista, detallando que estuvo un mes sin poder seguir entrenando.

Según relató González, en un momento su entrenador lo llamó, pero a él le dio vergüenza decir que no tenía plata para viajar, por lo que inventó un dolor en la rodilla. Luego, el entrenador habló con la mamá de Mark, quien le terminó contando la verdad, y al año siguiente lo becaron.

“Lloraba todas las noches pa’ callado”

Tras esto, Mark se fue al Centro de Formación, a una casa, con 18 compañeros más. Debido a esto, dejó su hogar cuando tenía 13 años para dedicarse al fútbol, un drástico cambio en su vida, donde la disciplina lo era todo, y donde también tenía que vivir lejos de sus seres queridos.

“Yo solo tenía que cumplir con las cosas del colegio. Uno despertaba solito, hacía su cama, tomaba desayuno y se iba al colegio. Lloraba todas las noches, pa’ callado, porque echaba de menos“, confesó.

“Sacrifiqué mi infancia entera. Desde los 13 años dejé de vivir infancia, porque ya me metí a una disciplina estricta, porque tenía que madurar, tenía que ver mis cosas solito”, afirmó.

Mark también reveló que le daban 15 mil pesos como viático y él se los daba a su mamá. Además, sus colaciones las guardaba durante toda la semana y se las llevaba a sus hermanos cuando iba a Valparaíso. “Me emociona, como que me da pena, pero lo encuentro tan lindo, porque yo a los 13 años tenía una conciencia y de alguna forma tomé el rol de hermano, papá, de todo”, finalizó.