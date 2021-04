“Él no era un hombre para formar familia”: Cecilia Bolocco realizó inédita confesión sobre su matrimonio con Carlos Menem

La exMiss Universo Cecilia Bolocco realizó una inédita confesión sobre su relación con el expresidente de Argentina, Carlos Menem, quien falleció en 2020.

En conversación con Martín Cárcamo en un nuevo capítulo del programa De tú a tú de Canal 13, recordó su matrimonio con el político, con quien se casó en 2001 y se divorció en 2011.

“Me dio pena cuando lo conectaron. Nosotros hasta la última vez que conversamos, siempre fue tierno, pero no quiero encontrar culpables, pero lo que pasó fue que no pudimos compartir los últimos años como hubiésemos querido“, comenzó a contando la modelo.

Tras esto, sostuvo: “Carlos era un hombre amoroso. Yo tengo que decirte que él no era un hombre para formar familia, yo me equivoqué, porque me enamoré de alguien que amaba primero la política, pero no tenía las habilidades de construir una familia“.

La diseñadora señaló que fue más duro para su hijo, Máximo, quien logró despedirse de su padre antes de morir: “Los últimos años tuvo muchos problemas para acercarse a su papá, siempre había trabas, le cancelaban los viajes. Afortunadamente, cuando fue internado y lo conectaron, pudimos acercarnos a él y pudo entrar, estar a solas y aunque él estaba en coma, se tomaron de la mano“.

Eso sí, reconoció: “Carlos fue siempre cariñoso con él, me dijo que estuvo horas a solas con su papá y que en dos ocasiones le apretó la mano y que él lo sintió. Así pudo vaciar su corazón y decirle todo lo que tenía guardado por tanto tiempo“.

Nueva relación

Actualmente Bolocco tiene una relación con José “Pepito” Daire, con quien está comprometida. Según contó, conoció en el cumpleaños de un amigo, lo invitó a un asado a su casa junto con unas amigas. Él llegó con todos los ingredientes del asado, cocinó y se quedó hasta las 1:30 de la mañana. Dijo que “engancharon” inmediatamente.

Cárcamo le preguntó por el rol de “Pepo” durante el tumor cerebral cancerígeno que sufrió su hijo, y Cecilia afirmó que fue crucial, “el apoyo más potente que yo he tenido en mi vida. Fue un partner de tomo y lomo”.

“Me había pedido matrimonio hacía poco, podríamos haber estado pensando en nuestro futuro juntos y le tocó acompañarme en lo que ha sido, sin dudas, lo más complejo y difícil. Pero al mismo tiempo, lo más bello que nos ha pasado como familia”, expresó. “Construí la familia que siempre añoré“, concluyó. Máximo trata a Pepo como su papá, lo que la exMiss Universo atribuye como otra bendición: “Él es mi compañero de vida“, finalizó.