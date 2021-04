Coreanos indignados por criticada parodia de BTS en Mega: “Ya basta”

Este sábado se estrenó Mi Barrio, un nuevo espacio para la comedia en Mega que llega a reemplazar al extinto Morandé con compañía. El debut ha sido ampliamente comentado en redes sociales, especialmente por una parodia a la agrupación surcoreana BTS que ha sido calificada como xenofóbica por miles de usuarios.

Gracias a la actuación presentada en el programa, este domingo el hashtag Racism is not comedy (El racismo no es comedia) se viralizó en las plataformas sociales, en donde se califica el número como sumamente ofensivo. Sin embargo, las críticas no se quedaron sólo en Chile.

Además de denuncias al CNTV, especialmente por parte de los ARMY (nombre de los fans de BTS), un periodista coreano expuso el caso en su Twitter, extendiendo su indignación a sus compatriotas.

“No es así como quería pasar mi domingo, pero aquí estamos. El racismo no tiene gracia. Repetir el nombre de un dictador no es inteligente. Burlarse de un idioma que no entiendes no es lindo. Fingir ser twee sin serlo. Es 2021. Ya basta”, escribió el columnista Jae-Ha Kim, activista contra la xenofobia, que además colabora en destacados medios como MTV, Teen Vogue y Rolling Stone.

This is not how I wanted to spend my Sunday, but here we are. Racism isn't funny. Repeating the name of a dictator isn't clever. Making fun of a language you don't understand isn't cute. Pretending to be twee isn't it. It's 2021. Knock it off, #MIBarrio. #ElRacismoNoEsComedia https://t.co/iz2JEKfAmE

— Jae-Ha Kim 김재하 (@GoAwayWithJae) April 11, 2021