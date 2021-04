De las teleseries a la cocina: Julio Milostich mostrará su faceta como chef en Canal 13

Este sábado, el actor Julio Milostich aparecerá por las pantallas de Canal 13 no en su faceta como intérprete en teleseries, sino que como cocinero.

Así lo anunció la señal en un comunicado, en donde detallaron que el actor de 54 años participará en la nueva temporada del programa Plato único.

Milostich ha pasado algunos años fuera de la pantalla, tras actuar en teleseries como Río Oscuro (2019), Gemelas (2019) y Verdades Ocultas (2017), y volverá con su nueva propuesta este sábado a las 17:35 horas como parte de la franja Cultura tarde.

Según adelantó la estación de Luksic, esta temporada estará centrada en la pandemia y conducida por Marcelo Cicali, tal como en otras ediciones. En este contexto, Milostich mostrará su evolución en la cocina producto de la crisis laboral que atraviesa el mundo del espectáculo.

“Llegó un momento en que Julio se vio sin dinero, sin proyectos y sin trabajo, y viendo que una de las mejores cosas que sabía hacer, además de la actuación obviamente, era cocinar, se lanzó a esta aventura y partió vendiendo almuerzos a la comunidad de su exedificio y hoy ya tiene su pyme centrada en empanadas”, dijo Cicali.

“En medio de la crisis de la pandemia, encontró sus aliados en el horno, las ollas y sartenes, y hoy ama la cocina tanto como su carrera de actor”, añadió.

En tanto, Milostich adelantó: “Lo que se va a ver este sábado en Canal 13 podríamos decir que será como el secreto del mago, porque me van a ver en la intimidad, los voy a recibir en mi casa y van a poder ver cómo y dónde hago las empanadas”.

“Van a ver un momento de felicidad muy grande de mi vida, porque esto que hago ahora me ha ayudado para parar la olla, es decir, económicamente, pero también me ha servido para mantenerme ocupado. Yo creo que es un buen antídoto para esta porquería de bicho y me mantiene despierto, feliz y creativo, cosa que se ha restado de la vida de los actores en este tiempo, en donde no hay movimientos en las tablas”, dijo.

Plato único será transmitido este sábado desde las 17:35 horas en Canal 13.