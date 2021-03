“Quedé helada”: actriz Daniela Lhorente confesó que fue detenida por salir sin permiso en cuarentena

La actriz nacional Daniela Lhorente confesó que fue detenida en plena pandemia por salir sin permiso en cuarentena.

Así lo reveló la esposa del también actor Francisco Melo en La divina comida de Chilevisión, donde contó que el hecho sucedió un sábado tras salir comprar en su barrio carne y verduras que le faltaban para su menú del almuerzo

“Pancho” la advirtió antes de que saliera. “Le dije a Francisco -que es súper conservador y respetuoso-:’Voy a ir a la esquina a comprar’ y él me dice: ‘¿Sacaste el permiso?’ y yo: ‘Ay, pa’ qué, si no pasa nada, voy rápido y vuelvo, no te preocupís’, porque él me reta mucho”, comenzó relatando.

Tras ir a la carnicería sin ser sorprendida por Carabineros, la actriz aprovechó de ir a una verdulería ubicada en la esquina de su casa.

“Estoy en la verdulería, miro para afuera y de repente veo a dos carabineros pidiendo los permisos. Yo me quedé helada”, expresó.

“Venía con la canasta llena de verduras y dije: ‘Sabís que te la voy a dejar aquí, no voy a comprar nada, porque están los pacos y no tengo permiso, me voy a ir’. Lo hice todo mal, todo mal, me fui como ratón orillero con la cara de culpa que ya no te la podís“, afirmó.

En su escape, escuchó que un Carabinero le pidió el permiso de desplazamiento. En ese momento, comenzó a fingir que buscaba el permiso de desplazamiento, pero de todas formas le terminó confesando que no tenía el documento.

El uniformado se la llevó detenida y la actriz terminó en el calabozo de la comisaría, lugar donde encontró llorando sin control a una vecina que fue detenida por estar comprando en la panadería sin permiso.

“Yo le decía: ‘Relájate, inhala y exhala, no va a pasar nada‘, así estaba en la celda”, recordó Lhorente.