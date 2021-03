Cristián Riquelme e imitador de Zalo Reyes protagonizaron tenso momento en Yo Soy

Este jueves, en un nuevo capítulo de Yo Soy, Cristián Riquelme y el imitador de Zalo Reyes protagonizaron un tenso momento en plenas evaluaciones.

La situación se originó luego de que el jurado le dijera que “te voy a felicitar y te voy a tirar las orejas al mismo tiempo. Felicitaciones porque la canción fluye y la voz está, todo lo que has ganado dramáticamente está. Pero se te arrancó la moto en un momento“, haciendo referencia a que el participante se salió del guion en su presentación.

“Es distinto decirle ‘buena Carlitos, está buena la música’ porque es parte de lo que estamos viendo, pero decirle al jurado ‘mesurado como me dijo el jurado’ no es necesario porque eso está implícito en la actuación. No le aporta a tu presentación“, continuó Riquelme.

Las palabras del actor nacional no fueron bien recibidas por el participante, quien respondió: “¡Ya no sé qué hacer! El jurado me dijo la otra vez que era mucho, ahora hago lo que dijo el jurado, ya no sé cómo mostrarles“.

“Estoy haciendo un Zalo Reyes joven, un gallo activo. Tengo 60 años, entiéndame, con una voz de 30 años atrás, soy un hombre maduro, Zalo es un hombre siete años mayor que yo. Llevo 40 años y estoy aburrido ya. Estoy aburrido“, siguió reclamando el imitador.

Tras esto Myriam Hernández le pidió que cambiara su actitud, dado que “hay que aprender siempre y no enojarse”.