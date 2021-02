“¡Pero Anita, rompiste una pareja!”: periodista del Buenos Días a Todos protagonizó chascarro en el puente de los candados

La periodista Ana María Silva, del matinal de TVN “Buenos días a Todos”, protagonizó un particular chascarro “amoroso”, puesto que abrió uno de los candados del puente peatonal Condell, también conocido como la pasarela Racamalac o más bien el “Puente de los Enamorados”, en Providencia.

Silva estaba realizando un despacho en el que mostraron el clima nublado que hubo en la capital y si estas condiciones podrían propiciar la caída de lluvias durante la jornada. Fue así como Gonzalo Ramírez destacó el lugar en el que estaba y el panel comentó en el estudio la similitud con el puente de Francia, que los llevó a retirar los candados.

Con la canción de Chayanne “Completamente Enamorados” de fondo, la periodista fue revisando los candados cuando de pronto mencionó: “¡No, este se abrió!”, razón por la cual todos en el estudio entraron en estado de shock y comenzaron a gritar.

“¡Pero Anita!, ¡rompiste a una pareja!”, le recriminó Ramirez a lo que ella le contestó entre risas: “Bueno, en pandemia cuántos no se separaron”, por lo que Gonzalo le pidió que por favor tratara de cerrarlo a ver si así el “hechizo” volvía a funcionar.

“No no hay caso esta relación se…no, no no”, dijo la periodista mientras el panel le gritaba que tuviese cuidado de que no se cayera al agua. Silva hizo caso omiso a todos los comentarios y siguió revisando los candados, leyendo sus inscripciones y si sus amores “eran sólidos” acorde a como cerraban.

“Anita, deje de tocar los candados. Váyase de ahí, por favor. Deje enganchadito el otro para que no parezca que los sacó el B y H. No se nos vaya a volar también”, bromeó Carolina Escobar, momento en que el despacho finalizó.