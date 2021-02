“Mi mamá estaba agonizando”: Silvia Santelices reveló episodio que vivió durante grabación de “La Madrastra”

A 40 del estreno de La Madrastra, una producción que causó un gran fenómeno entre los televidentes, la actriz Silvia Santelices, reconocida por su extensa trayectoria en la televisión, recordó de forma negativa la teleserie nacional.

El desenlace de la ficción de Arturo Moya Grau revelaba que “Estrella”, el personaje interpretado por Gloria Münchmeyer, era la culpable de la muerte de Patricia, un secreto que se mantuvo durante los 75 episodios de la producción y que se grabó con cuatro distintos asesinos.

Uno de ellos era el personaje de la actual concejal de Rancagua. “Tuve una experiencia bastante negativa. Cuatro actores grabamos la escena del crimen y justo en esa fecha, mi mamá estaba agonizando”, relató Santelices a los Reyes del Drama.

“Me dio mucha rabia porque si sabían que yo no era la asesina, porqué me hicieron grabar eso justo ese día con mi mamá agónica. Yo estuve con ella desde las siete de la mañana ese día en el hospital, salí a grabar el asesinato y volví con ella”, agregó la actriz.

En esa línea, expresó que “por lo menos, si hubiese sido la asesina se habría justificado. Fue una experiencia súper negativa que tuve con la televisión“, puntualizó.

La entrevista completa está disponble en Spotify y en el canal de YouTube de los Reyes del Drama.